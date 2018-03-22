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'AKÇADAĞ'DA GÖREV YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakamlığına atanan Betül Büyükkılıç görevine başladı. 

'AKÇADAĞ'DA GÖREV YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Malatya'nın Akçadağ ilçe Kaymakamlığına atanan Betül Büyükkılıç görevine başladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 16:42
'AKÇADAĞ'DA GÖREV YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan'ın, Kars Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Akçadağ Kaymakamlığına atanan Betül Büyükkılıç ilçedeki görevine başladı. 


Kaymakam Büyükkılıç'ın göreve başlaması nedeniyle Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya Barosu Avukatlarından Osman Aladağ, İş adamları Mahmut Boyraz, Hasan Boyraz ve gazeteci Hasan Eryılmaz, Kaymakam Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 


Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren kaymakam Büyükkılıç, Akçadağ'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza kapımız her daim açık olacak" diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
MalatyaBetül BüyükkılıçAkçadağ Kaymakam
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