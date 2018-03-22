'AKÇADAĞ'DA GÖREV YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan'ın, Kars Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Akçadağ Kaymakamlığına atanan Betül Büyükkılıç ilçedeki görevine başladı.



Kaymakam Büyükkılıç'ın göreve başlaması nedeniyle Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya Barosu Avukatlarından Osman Aladağ, İş adamları Mahmut Boyraz, Hasan Boyraz ve gazeteci Hasan Eryılmaz, Kaymakam Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren kaymakam Büyükkılıç, Akçadağ'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza kapımız her daim açık olacak" diye konuştu. busabahmalatya.com