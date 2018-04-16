AKARYAKIT ZAMLARI ESNAFI MAĞDUR EDİYOR

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan İnce, esnaflara teşekkür ederek, "7 Ocak Pazar günü sizlerin desteği ile burada tarih yazdınız, yüzde 90 katılım ve yüzde 80 oy vererek şahsım ve yönetimimi tekrar göreve getirdiğiniz için şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Esnafların ve vatandaşların Miraç Kandilini tebrik eden İnce, “Miraç, Peygamber Efendimizin (sav) Mescid-i Aksa’dan göklere yükselip yüce Allah’tan vahi almasıdır. Miracın hediyesi Allah’a ortak koşmayan kimselerin, günahlarının bağışlanarak sonunda cennet le müjdeleneceğidir. Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek her adımda ona yaklaşmaktır miraç. Miraç maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır. Maddi olandan vazgeçip baki olana yükselmektir” ifadelerini kullandı.

KORSANLA MÜCADELE KONUSUNDA SÖZ VERMİŞTİK

Başkan İnce konuşmasında esnaflara müjdeler vererek, “Öncelikle S plakanın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ruhsat harcı parası minibüslerde 500 TL’ydi, otobüslerde bin TL’ydi. Geçenki oda ziyaretinde Ahmet Başkanın yüzde 50 indirim yapılarak 2019’a başlamak kaydıyla karar alınmıştır, esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a şahsım ve esnaflarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz, korsanla mücadele konusunda sizlere söz vermiştik. Korsanla mücadele ye başladık. Sizlerden gelen korsan plakaları resmi yazıyı emniyete bildirerek mücadeleye başladık. Belki sayısız korsan araç bağlanmıştır sayısız korsan araca trafik cezası yazılmıştır. Bunlar sizin sayenizde oldu. Ancak son zamanlarda S plakalı esnafımız üzerinde de emniyet jandarma polis tarafından yoğun bir baskı olmuştur. Bizlerin de evrak kontrolü öğrenci kontrolü olmuştur. Belli bir zorluk çektik ama bu zorluğu çekmek zorundayız ki korsanlarla mücadelede bizim elimiz rahat olsun. Evraklarımızın tam olması lazım çalışma ruhsatlarımızı almak zorundayız ki biz korsan sayılmayalım. S plakalı araçlarla birlikte Büyükşehirden ruhsatlarınızı almanızı sizlerden rica ediyorum. Korsan taşımalarla mücadelede Emniyet Müdürümüze, Valimize, Jandarma İl Komutanımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün çok büyük bir mücadele ediliyor. Devlet ile odamız arasında ve devlet ile esnafımız arasındaki kapılar açılmıştır” sözlerini kaydetti.

MALATYA’DA S PLAKA İHTİYACI YOKTUR

İnce, “7 Ocak seçim sonrası bir takım kişiler S plakası almak için S plakası ihtiyacı algısı oluşturarak S plaka talebinde bulunmuşlardır. Seçim sonrası biz bu zorluğa karşı oda olarak mücadele içinde olduk. TEOG kalkarken yüzlerce aracımız işsiz kalacak, TEOG kalkmadan TEOG’un sonucunu görmeden S plaka arttırmak doğru değildir. Biz de buna şiddetle karşıyız. Bu da böyle bilinsin. Esnafımızın desteği olduğu sürece hiçbir zaman plaka verilmesine müsaade vermeyiz. S plaka ihtiyacı var ise onu bu esnaf belirler. Ancak bir takım kişilerin plakasını 80 bin 90 bine satarak Büyükşehir Belediyesinden ucuz plaka alıp o esnafın hakkını yemesine biz asla müsaade etmeyiz. S plaka noktasında kamuoyu oluşturan kişilere sesleniyorum: Malatya’da S plaka ihtiyacı yoktur. Korsan plaka çok sayıda fazla bizim tespitlerimiz 150, 200 tane. Ama S plaka da verilirse sizlerle birlikte karar alındıktan sonra piyasaya değerinin altında olmayacağını herkes bilsin. Kimse belediyeden ucuz plaka alacağını düşünmesin. Esnafın çoluk çocuğuna bırakacağı bir plakası var bunu da kimse ayakaltı edemez” sözlerini kullandı.

YENİ YÖNETMELİK

Başkan İnce, akaryakıt fiyatlarının birçok esnafı mağdur ettiğini belirterek, “3 bin 800 TL’ye başladığımız mazot fiyatı 5 bin 800 ve 6 bin TL’ye doğru gidiyor ve yeni fiyat tarifesinde ise fiyat artışını yaparak akaryakıta gelen zamları telafi etmeye çalışacağız. Diğer bir konu yeni yönetmelik… 4 Bakanlığımızın çıkarmış olduğu yeni yönetmelik, bilmiyorum sizler internette açıp okudunuz mu o yönetmeliğin içerisinde çok sıkıntılı maddeler var. Bizler bu sıkıntılı maddelerin değiştirilmesi hususunda Ankara’da 81 il oda başkanı ile birlikte mücadele ediyoruz. Çünkü sahada uygulanabilme olanağı imkansızdır. Araçlara sensör takılmasını talep ediyorlar. Arkadaş öğretmen çocuğu taciz etti sınıflara sensör mü takacaksın? Doktor çocuğu taciz etse doktorun yazıhanesine sensör mü takacaksın? Yani bu servisçilerin üzerine bu kadar çok gelinmesi doğru bir şey değildir. Ben öyle görüyorum ki Hükûmetimiz bu konuda esnafımızın yanında olacaktır. Bu yönetmeliğin değiştirilmesi hususunda esnaflarımız da rahatlatacak bizler de rahatlayacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com