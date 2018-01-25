AK Partili kadınlar Yeşilyurt’taki yatırımları inceledi

AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesinin dört yılda hayata geçirdiği yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

Yeşilyurt ilçesindeki yaşam kalitesinin artmasına vesile olan yatırımların ve tamamlanan projelerin yakından tanınması ve tanıtılması amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan bilgilendirme ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk’un eşlik ettiği inceleme gezisi sırasında Yeşilyurt’un çehresini değiştiren sosyal tesisler, park alanları ve diğer yatırımları bizzat yerinde incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerini inceleme gezisinin ardından Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde misafir etti.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini yakından görme fırsatı yakaladıklarını ifade eden AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Öncelikle böylesine verimli ve faydalı bir etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi AK Belediyeciliğinin gerekliliklerini yansıtan, takdir edilecek seviyede hizmetleri halkımıza sunmaya devam etmektedir. İlçe halkına yönelik çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğine bizzat şahit olduk. Yeşilyurt’ta sadece fiziki yatırımların haricinde sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımızı kutluyoruz, devam eden insan odaklı projelerin hepsi birbirinden anlamlı ve değerlidir. Yeşilyurt’ta AK Belediyeciliğin farkını yakından görüyoruz” dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulunu Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Partinin temel mantığında ‘mücadele etme, gelişim ve değişim’ anlayışının olduğunu ifade eden Polat, “Yeşilyurt’ta dört yıl içerisinde hayata geçen bütün yatırımlar, eğitim, sosyal, kültür ve çevresel bütün projelerin temelinde AK Belediyeciliğin sürekli gelişim ve değişim anlayışı vardır, bizler mücadele etmekten asla yorulmayan, bu aziz millete hizmet etmekten onur duyan insanlarız. Yeşilyurt ilçesindeki değişim artık çok net görülmektedir, bizler çünkü işimizi aşk ve sevgiyle yapıyoruz. İlçemizin bütün noktalarında hizmetlerimizi yakından görebilirsiniz, her alanda çok yoğun çalışıyoruz. Yaptığımız bu hizmetleri tanıtmak, anlatmak ve aktarmak maksadıyla şehrimizde aktif olarak faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın temsilcilerini ağırlayarak hizmetlerimiz hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Bu kapsamda davetimize icabet ederek ilçemizdeki yatırımların bir kısmını gezerek bilgi sahibi olan AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bayanlarımızın toplum içerisinde aktif olmalarına, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılımlarını artırmak adına yatırımlar yapıyoruz, faaliyetler düzenleniyoruz. Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz ile Kadın ve Yaşam Spor Merkezimizde bayanlarımıza yönelik açtığımız çok çeşitli kurslarımız var, her geçen gün ilgide artıyor. Bayanlarımız bir yandan kendi yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan meslek sahibi oluyorlar ev bütçelerine katkı sağlıyorlar, ortaya çıkan tablo bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının devamında, tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin haricinde insan odaklı projeler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaştı.