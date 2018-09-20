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AK Parti yönetimi, MASKİ çalışmalarını inceledi

AK Parti İl Yönetimi, MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Genel Müdür Ertan Mumcu’nun yaptığı bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kurumun 4 yıllık süreçteki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme bulunuldu.Bilgilendirme...

AK Parti yönetimi, MASKİ çalışmalarını inceledi

AK Parti İl Yönetimi, MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Genel Müdür Ertan Mumcu’nun yaptığı bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kurumun 4 yıllık süreçteki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme bulunuldu.Bilgilendirme...

20 Eylül 2018 Perşembe 15:20
AK Parti yönetimi, MASKİ çalışmalarını inceledi

AK Parti İl Yönetimi, MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Genel Müdür Ertan Mumcu’nun yaptığı bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kurumun 4 yıllık süreçteki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme bulunuldu.

Bilgilendirme toplantısı sonrası konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teşekkür ederek “Musluğu açtığımızda hazır bulduğumuz suyun ne kadar zahmetle, ne kadar emekle getirildiğini burada bir kez daha görmüş olduk. Gördük ki musluğu açtığımızda gelen su, öyle hazıra konduğumuz bir su değil. Uzun emek ve mesai sonucu musluklarımıza kadar gelebiliyor. Tabi bunun da bir bedeli olmalı. Biz sanki suyumuz bedava diye biliyoruz. Kendiliğinden çıkan ve Malatya’ya cazibesiyle gelen bir su diye biliyoruz. Ama bunun öyle olmadığını gördük. Tabi bunun sadece musluktan açılarak gelmesi değil, birde bunun gideri kanalizasyonu var. MASKİ çalışanlarının hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MASKİ’nin tüm Malatya’ya hizmet veren bir kurum olduğunu ifade eden Koca, “Bütün köylerimize, bütün yerleşim yerlerimize hem içmesuyu, hem de kanalizasyon anlamında ihtiyaçlarımızın karşılanacağı bir çalışmanın içindeler. Bir kez daha bu organizasyon için genel müdürümüz Ertan Mumcu ve MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program kapsamında yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten Genel Müdür Ertan Mumcu ise siyasi partilerin STK’ların en yaygın ve en önemli örgütü olduğunu dile getirerek “Bu anlamda biz bu büyük örgütün Malatya’daki ayağına, iktidardaki partimizin il yönetimiyle bir bilgilendirme toplantısı yapmak istedik” dedi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yeni bir kurum olduğunu ve Büyükşehir Kanunu ile birlikte 16 büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı kurulan bir genel müdürlük olduklarını ifade eden Mumcu, “MASKİ, örgütlenmesi, ilçe bazındaki tespitler gibi noktada hızla tesisleşmeye, hızla sorunları tespit edip çözmeye başlamış bir kurumdur. İnanın 16 büyükşehir arasında hatırı sayılır makul ve makbul bir yere oturdu. Buda hepimiz için gurur verici bir durum” diye konuştu.
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