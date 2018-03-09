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AK PARTİ YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, vizyonel yatırımlar arasında yer alan, bölgenin çekim merkezi olmaya aday Gedik Kent Park Sosyal Tesislerinde misafir ettiği AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

AK PARTİ YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, vizyonel yatırımlar arasında yer alan, bölgenin çekim merkezi olmaya aday Gedik Kent Park Sosyal Tesislerinde misafir ettiği AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 11:13
AK PARTİ YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın fikir ve düşüncelerinden her zaman faydalandıklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, “Misafirperverliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a İlçe Teşkilatı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’un gelişimi ve değişimi büyük takdir topluyor. Ayrıca böylesine nezih bir tesisi ilçemize kazandıran, büyük adımlar atan Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.  

“BİZİM DAVAMIZ, BÜTÜN ÜMMETİN VE MAZLUMLARIN DAVASIDIR”

Gedik Kent Park Sosyal Tesisleri’ndeki ilk organizasyonda AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Polat, “İlçe teşkilatımızın faydalı çalışmalarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Gedik Kent Park Sosyal Tesisleri’mizde ilk olarak sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. AK Parti’nin hangi kademesinde görev alıyorsak alalım bu davanın nöbetçileriyiz. Üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya önem veriyoruz. Böylesine büyük bir davanın neferi olmak büyük bir şeref ve onurdur. Çünkü bizim davamız, ümmetin ve mazlumların davasıdır. Gözü ve kulağı bizim üzerimizde olan Dünya’daki bütün ümmetin ve mazlum insanlarımız dualarıyla bize destek oluyorlar. Böylesine büyük bir davanın mensupları olduğumuz için Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz” şeklinde konuştu.

POLAT, YEŞİLYURT’TAKİ PROJELERİ VE HİZMETLERİ ANLATTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantının devamında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri, projeleri, dört yıllık sürede yapılan hizmetleri slayt sunum şeklinde ilçe teşkilatına anlattı. Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.(Bülten) busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 09.03.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yeşilyurt İlçe TeşkilatıGedik Kent ParkIstişareHacı Uğur Polat
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