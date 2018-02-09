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AK PARTİ'YE ZİYARET

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti. 

AK PARTİ'YE ZİYARET

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 17:21
AK PARTİ'YE ZİYARET

Ziyarette konuşan TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Gümüş, 3 ay önce göreve atandığını ve daha sonra yönetim kurulunu oluşturduklarını belirterek, “Bizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya iade ziyarette bulunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Gümüş, ayrıca Suriye’nin Afrin kentinde teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatına da tam destek verdiklerini ifade ederek, bu ay yapılacak olan AK Parti İl Kongresinin de hayırlı olmasını diledi.
AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ise Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesi yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek “Sivil toplum temsilcileri, her zaman en önemli kuruluşların başında geliyor. Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Malatya Şube başkanlığına gelen Murat Gümüş’e çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kahtalı, “Afrin başta olmak üzere PKK/FETÖ/YPG ve benzeri terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele sadece AK Parti’nin mücadelesi değil. 81 milyon insanın mücadelesi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu toprakları vatan bilen herkes destek veriyor. Ama maalesef bazı kurum ve kuruluşlar, bazı kendini bilmezler operasyonun yanlış olduğunu ve buradan çekilmesi gerektiğini söyleyen ahmaklarda var. Biz milletimizin desteğini biliyoruz, bu millet nasıl 15 Temmuz’da dimdik durmuşsa, Allah’ın izniyle mesele vatan, bayrak olunca ezan, devlet olunca iki elin birbirine kenetlendiği gibi çok iyi biliyor millet. Bu topraklar için şehit olan kardeşlerimiz canlarını verdi, Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 09.02.2018 17:52
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