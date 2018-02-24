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AK Parti Malatya Kongresi yapıldı

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Kongrede mevcut Başkan Hakan Kahtalı güven tazeledi.Kongrede, protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Kanalboyu Atatürk...

AK Parti Malatya Kongresi yapıldı

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Kongrede mevcut Başkan Hakan Kahtalı güven tazeledi.Kongrede, protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Kanalboyu Atatürk...

24 Şubat 2018 Cumartesi 19:22
AK Parti Malatya Kongresi yapıldı

AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Kongrede mevcut Başkan Hakan Kahtalı güven tazeledi.

Kongrede, protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Kanalboyu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Hakan Kahtalı yeniden başkanlığa seçildi.

Kahtalı’nın yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Mahmut Üner Özer,Nadir Çalık,Nurettin Sert,Enes Perçin,Nevzat Diri,Gürbüz İsmet Yılmaz,İsmail Hakkı Pekel,Hasan Kardeş, Ahmet Keskin,Arif Aydoğmuş,Basri Mutlu,Emrah İnce,Celal Aksaç,Emine Taşçı, İlhan Doğan,Mehmet Ulutaş,Muhammet Fatih Şahin,Özlem Akar Binbaşıoğlu,Rıdvan Budak,Cumali Altıntop,Zeynal Kayan,Yunus Akçin,Mustafa Reşit Reşitoğlu,Metin Özcan,Hasan Karagöz,Fatma Büşra Yılmaz,Mehmet Kundaktepe,Fahrettin Özkaya, Esma Ceyhan,Serpi Altun,Fırat Palancı,Fatma Bayır,Nazlı Üzmez,Hasan Karakaş,Enis Aydoğan,Barbaros H. Ünal,Nebiye Avcı, Ömer Şengün,Meral Aslan,Mustafa Şinasi Emekçi,Miraç Göçmez,Şevket Güneş,H.Bayram Yılmaz,Abdullah Canpolat,Şahin Karahan,Kamil Biter,Ayşe Turhan,Ömer Karaaslan ve Orhan Barman."

Yedek listede ise, "Necmettin Karakaş,Nusret Aslan,Kemal Açıkgöz,Gökmen Yağlıcı,Nihat Burulday,Murat Koca, Akif Sarı,Kenan Sağdıç, Mehmet Özdemir,Ceyhun İsaışıklı,Erdal Gençay,İbrahim Tercan,Hasan Demez,Hikmet Yaşar,Bilal Turgut, İbrahim Karakuş,Hacer Kölük,Abdulvahap Doğan, Ayşegül Ekim,Naime Dönmez,Gülzade Berberoğlu, Hikmet Yaşar, Mevlüt Polat, Arif Koyun ve Metin Karadoğan" yer aldı
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