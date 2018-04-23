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Ak Parti'den Aday Oldu

32 yıllık devlet memurluğu ve yöneticilik deneyiminden sonra Malatya’ya ve ülkeye biraz da siyasette hizmet etmeyi düşünüp, bu amaçla da yola çıktığını dile getiren AK Parti Milletvekili Aday Adayı Cevdet Arslan, “Özelde Malatya’mıza, genelde ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ak Parti'den Aday Oldu

32 yıllık devlet memurluğu ve yöneticilik deneyiminden sonra Malatya’ya ve ülkeye biraz da siyasette hizmet etmeyi düşünüp, bu amaçla da yola çıktığını dile getiren AK Parti Milletvekili Aday Adayı Cevdet Arslan, “Özelde Malatya’mıza, genelde ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi düşünüyoruz” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:43
Ak Parti'den Aday Oldu

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Cevdet Arslan, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Arslan, İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, aday adaylarının BUSABAH gazetesini ziyaretlerinin başladığını söyledi.

Bu süreçte bütün aday adaylarına başarılar dileyen Bozkurtoğlu, “Bütün aday adaylarına başarılar diliyorum. Biz BUSABAH gazetesi olarak hiçbir siyasi parti gözetmeden Mecliste grubu bulunan bütün partilerin aday adaylarını karşılamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ve tüm aday adaylarımıza bu süreçte daha sonra ise adaylarımıza başarılar diliyor, Cevdet Arslan Bey’e de bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YAPTIM

25 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin Malatya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Cevdet Arslan da, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimde aday adayı oldum. 32 yıllık devlet memurluğu ve yöneticilik deneyimimden sonra Malatya’mıza ve ülkemize biraz da siyasette hizmet etmeyi düşünüp, bu amaçla da yola çıktım. Ben Doğanşehir Kurucuova doğumluyum. İlk, orta ve liseyi Malatya’da bitirdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ni tamamladım. 15 yıl süreyle Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi’nde teknik öğretmenlik, atölye şefliği yaptım. Adıyaman Besni, Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yaptım. 3 yıl Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirdim. Şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı müşavirliğinde görev yapmaktayım” diye konuştu.

MAKALELER YAZDIM

Aday adayı Arslan, sosyal hayatta da boş durmadığını belirterek, “Sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetlerimizi sürdürdük. Malatya’^da hizmet etmekten hep gurur duydum. Gazetecilik geçmişim de var. Birçok gazetede eğitim, iletişim gibi konularda makaleler yazdım. Ayrıca 2 kitabım var. İletişimi seviyorum. Üniversitede hocalık da yaptım. Mersin Toros Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım. AK Parti Siyaset Akademisini bitirdim. 22 projede yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarım oldu. Ben ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapacağımız çalışmalar genelde hükümet politikalarının yerelde uygulanmasını takip etmek, projelerin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu konuda biz de elimizden gelen en iyi çalışmaları yapacağız. Özelde Malatya’mıza genelde ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL  -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiCevdet ArslanAday
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