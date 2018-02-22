AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ ANLATILDI

Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül yaptığı sunumlarda, çevremizdeki insanlara karşı anlattığımız bazı sorunların bazen daha da büyüdüğünü ifade ederek, “Bazen eşim beni anlamıyor, eşim benim sözlerimi dikkate almıyor veya ben konuşurken eşim sağına soluna bakıp beni dinlemiyor gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi bir birimizi dinlememizdir” diye konuştu.

Eşler arasında yaşanan sıkıntıların dışarı aktarılmaması gerektiğini ifade eden Şengönül, “Peki bunu kapatacak mıyız? Hayır, bu şekilde de değil. Problemimizi eşimizle konuşarak çözebiliriz. Ama bunu yaparken kızarak, öfkelenerek ve duygusal şiddet uygulayarak değil, derdimizi net bir şekilde anlatacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklara karşı iyi bir anne baba olmanın yolunun eşler arasında iyi bir diyalogdan geçtiğini söyleyen Şengönül, tek taraflı iletişim yerine yüz yüze ve net cümlelerle iletişimin önemli olduğunu vurguladı.

EVLİLİĞİN 4 TEMEL KURALI

Şengönül, çocuklara sorumluluk bilincinin erken yaşta verilmesinin gerekli olduğunu belirterek sorumluluk almayan çocuğun kendini ifade etmekte zorlandığını söyledi. Şengönül, “Eşler arasında kıyaslama ve benzetme yapılmamalı, eşler karşılıklı eleştirilere açık olmalı ve yapıcı bir dil ile konuşmalılar. Evlilikte en önemli kurallar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır” dedi.

Programın sonunda mahalle sakinleri konu ile alakalı çeşitli soruları Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül’e iletirken sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.(Bülten)busabahmalatya.com