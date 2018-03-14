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AİLE GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

Malatya’nın Darende ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 23 yaşındaki engelli Osman Kelleci her yerde aranıyor.

AİLE GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

Malatya’nın Darende ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 23 yaşındaki engelli Osman Kelleci her yerde aranıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 13:29
AİLE GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

İlçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde yaşayan engelli Osman Kelleci dün akşam saatlerinde bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından haber alamayan aile kendi imkanları ile engelli çocuklarını aradı ancak bir sonuca varamayınca durumu jandarmaya bildirdi.


Kısa sürede alarma geçen jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini bulunca engelli gencin Tohma Çayına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı dalgıçlardan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarından yardım istedi.
Su altı dalgıçları suyun içinde arama çalışmalarına hız verirken kayıp gencin bulunması için Jandarma ekipleri de çevre mahallelerde arama çalışmaları yürütüyor. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 14.03.2018 13:39
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Darende Kaybolan GençOsman KelleciBusabah Malatya
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