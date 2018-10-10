Ahşaptan erişteye kadar destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, proje destekleri hakkında BUSABAH gazetesine bilgiler verdi. İPARD 2’nin 3’üncü çağrısının sonuçlarının geldiğini dile getiren Tunç, Proje Değerlendirme Kurulu’nda bu tam sonuçlanmadı, bunun da dönem dönem sonuçlandığını söyledi.

PROJE MAALİYETLERİNDE OYNAMA OLDU

Türkiye’yi etkileyen ekonomik durumdan dolayı proje maliyetinde biraz artışlar olduğunu belirten Tunç, “Şimdiye kadar projelerimiz belli oldu. Proje sözleşmesi imzalamaya başladık. Allah’a hamd olsun bize gelen projelerin yüzde 99’unu olumlu sonuçlandırdık. Biraz süreci ekonomik nedenlerden dolayı hızlandırmaya çalışıyoruz. Ekonomik durum Türkiye’nin genelini etkiledi. Proje maliyetlerinde biraz oynamalar oldu ama bizimse şöyle bir müdahalemiz oldu: Yaptığımız çalışmalar sonucunda bize gelen projeler 2017 yılı birim fiyatlarıyla değerlendiriliyordu. Onu biz komisyonda kabul ettirdik. İnşallah onları tekrar revize edip 2018 birim fiyatlarıyla değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

ERİŞTEYE KADAR DESTEKLERİMİZ VAR

70 kaleme yakın desteklerinin olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

“Toplamda geçen proje sayımız ve gelecek olanlarla birlikte 100’ü geçiyor. Yaklaşık 150 milyon gibi bir proje bedeli ve 60-70 milyon da hibemiz var. Sadece projelerimiz hayvancılığa yönelik değil. 70 kalem civarında desteğimiz var. Mesela birinci kalem hayvancılık. Hayvancılıkta besi, süt inekçiliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, kaz, manda gibi. İşleme tesislerinde et, süt işleme, meyve sebze işleme, balık işleme, beyaz et işleme gibi tesislere desteğimiz mevcut. Yöresel ürünlere, kırsal turizme, su ürünleri yetiştiriciliğine özellikle yöresel ürün ve sanatkarlığa desteğimiz var. Meselaahşap işinden tutun, seramik, cam eşyalar, kilimcilik, müzik aletleri yapımı, dekoratif taş işlemeye, sedef döşeme, kağıt sanatları, yorgancılık, alçı işleri, dikişçilik, süpürge yapımı, pekmez, kuşburnu marmeladına, erişteye kadar desteklerimiz var.”