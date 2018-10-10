Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96403
ALTIN
231.722
DOLAR
6.0582
STERLİN
7.9780
EURO
6.9671

Ahşaptan erişteye kadar destek

İPARD 2’nin 3’üncü çağrısında projelerin belli olduğunu ve proje sözleşmelerinin imzasına başladıklarını dile getiren TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç,“Ahşap işinden tutun, seramik, cam eşyalar, kilimcilik, müzik aletleri yapımı, dekoratif taş işlemeye, sedef döşeme, kağıt sanatları, yorgancılık, alçı işleri, dikişçilik, süpürge yapımı, pekmez, kuşburnu marmeladına, erişteye kadar desteklerimiz var” dedi.

Ahşaptan erişteye kadar destek

İPARD 2’nin 3’üncü çağrısında projelerin belli olduğunu ve proje sözleşmelerinin imzasına başladıklarını dile getiren TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç,“Ahşap işinden tutun, seramik, cam eşyalar, kilimcilik, müzik aletleri yapımı, dekoratif taş işlemeye, sedef döşeme, kağıt sanatları, yorgancılık, alçı işleri, dikişçilik, süpürge yapımı, pekmez, kuşburnu marmeladına, erişteye kadar desteklerimiz var” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:26
Ahşaptan erişteye kadar destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, proje destekleri hakkında BUSABAH gazetesine bilgiler verdi. İPARD 2’nin 3’üncü çağrısının sonuçlarının geldiğini dile getiren Tunç,  Proje Değerlendirme Kurulu’nda bu tam sonuçlanmadı, bunun da dönem dönem sonuçlandığını söyledi.

PROJE MAALİYETLERİNDE OYNAMA OLDU

Türkiye’yi etkileyen ekonomik durumdan dolayı proje maliyetinde biraz artışlar olduğunu belirten Tunç, “Şimdiye kadar projelerimiz belli oldu. Proje sözleşmesi imzalamaya başladık. Allah’a hamd olsun bize gelen projelerin yüzde 99’unu olumlu sonuçlandırdık. Biraz süreci ekonomik nedenlerden dolayı hızlandırmaya çalışıyoruz. Ekonomik durum Türkiye’nin genelini etkiledi. Proje maliyetlerinde biraz oynamalar oldu ama bizimse şöyle bir müdahalemiz oldu: Yaptığımız çalışmalar sonucunda bize gelen projeler 2017 yılı birim fiyatlarıyla değerlendiriliyordu. Onu biz komisyonda kabul ettirdik. İnşallah onları tekrar revize edip 2018 birim fiyatlarıyla değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

ERİŞTEYE KADAR DESTEKLERİMİZ VAR

70 kaleme yakın desteklerinin olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

“Toplamda geçen proje sayımız ve gelecek olanlarla birlikte 100’ü geçiyor. Yaklaşık 150 milyon gibi bir proje bedeli ve 60-70 milyon da hibemiz var. Sadece projelerimiz hayvancılığa yönelik değil. 70 kalem civarında desteğimiz var. Mesela birinci kalem hayvancılık. Hayvancılıkta besi, süt inekçiliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, kaz, manda gibi. İşleme tesislerinde et, süt işleme, meyve sebze işleme, balık işleme, beyaz et işleme gibi tesislere desteğimiz mevcut. Yöresel ürünlere, kırsal turizme, su ürünleri yetiştiriciliğine özellikle yöresel ürün ve sanatkarlığa desteğimiz var. Meselaahşap işinden tutun, seramik, cam eşyalar, kilimcilik, müzik aletleri yapımı, dekoratif taş işlemeye, sedef döşeme, kağıt sanatları, yorgancılık, alçı işleri, dikişçilik, süpürge yapımı, pekmez, kuşburnu marmeladına, erişteye kadar desteklerimiz var.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Murat Tunç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DGÖ genel sekreteri mikuriya, vali kaban’a ziyarette bulundu
DGÖ genel sekreteri mikuriya, vali kaban’a ziyarette bulundu
“Açıklama bekliyoruz”
“Açıklama bekliyoruz”
Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı
Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim