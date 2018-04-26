Ahmet Çakır İstifasını Böyle Açıkladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, daire başkanlarıyla son kez bir araya gelerek bir konuşma yapan Başkan Çakır, uzun müddet yol arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.

ÇALIŞMAYA GAYRET ETTİK

Başkanlığı süresini alnının akıyla tamamladığını belirten Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Belediyemize seçildiğimiz ilk günden itibaren görevimizi yüzümüzün akı ile yaptık. Bize bu görevi tevdi eden başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza yine ilimizde büyük destek sağlayan Bakan ve Genel Başkan yardımcımız, milletvekili arkadaşlarımıza, birlikte çalışmaktan onur duyduğum meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz buraya hizmet etmenin kutsal olduğu bilinci ile büyük bir şevkle çalışmaya gayret ettik. Tüyü bitmemiş bir yetimin burada hakkı olduğu bilincini hiçbir zaman aklımızdan çıkartmadık. Hemşerilerimize güzel bir şehir oluşturmak adına çalıştık. Amacımız her zaman Malatya’ya hizmet etmek oldu. Bu süreyi de alnımızın akı ile tamamladık. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekili seçimlerinden dolayı görevimden kendi isteğimle burada bırakarak istifa edip, Malatya’da Milletvekili Aday Adayı olarak müracaatımı yapacağım. Bir kez daha burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Malatyalı halkımıza verdikleri destek ve anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehrin alt yapısından üst yapısına kadar şehri yeniden inşa etmek anlayışıyla hizmet ettik. Bu süre içerisinde mutlaka kırdıklarımız oldu, aksattığımız bazı şeyler oldu. Tüm hemşerilerime gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Her daim dualarını bekliyorum.”

9 YILLIK BİR ÇALIŞMADAN SONRA BUGÜNLERE GELDİK

Çakır, adaletli olmaya her daim önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: Büyükşehir olduktan sonra ilk meclis başkanı ve ilk belediye başkanı olmak bizlere nasip oldu. Ben bütün gönül rahatlığı içerisinde görevi bırakıyorum. Biz dünyanın fani olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bizler bütün makamların, bütün görevlerin gelip geçici olduğuna inanarak, burada henüz doğmamışların gelecekte hakkı ve hukuku olduğuna inanmak anlayışıyla titizlikle bu süreci tamamlamış durumdayız. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de hakları üstümde olduğuna inanmıyorum ama varsa ben hakkımı helal ediyorum. 9 yıllık bir çalışmadan sonra bugünlere geldik. Bu sürecin hem Malatya’ya, hem ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Şahsımız için de hayırlısı ne ise o olsun. Hiçbir zaman makam mevki peşinde asla ve asla olmadım. Bundan sonra da olmayacağız. Rabbim hakkıyla hizmet yapmayı nasip etsin. Allah hiçbir zaman kul hakkını bizlere yedirmesin. Buranın bizlere emanet edildiğini biliyoruz. Buranın kul hakkından daha ağır olduğunu biliyoruz. Bunun helalleşmek şansının olmadığını da biliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın da bu inanışta olduğuna inanıyorum.

GENEL MERKEZ KARAR VERECEK

“Belediye Başkanlığı için iki başkan vekili var, siz ayrıldıktan sonra hangisi belediye başkanı olacak, görevi kime bırakıyorsunuz” sorusunu soran bir gazeteciye yanıt veren Çakır şunları kaydetti: Şehir dışı veya yurt dışına çıktığımda yerime görevi devr alan arkadaşlarımız oldu, ancak bu süreçte arkadaşlarımızın genel merkez tarafından yapılan çalışmaların neticesinde, genel merkez buna karar verecek. Tabi burada meclis arkadaşlarımızın duruşu önemli, dolayısıyla bu görevi yapacak birçok arkadaşımız var. Meclis istişareleri, teşkilatımız ve kurul toplantısı neticesinde burada oylamaya sunulacak, en nihayetinde meclisimiz buna karar verecek.

MAKAM VE MEVKİ PEŞİNDE OLMADIM

Makam ve mevkii peşinde olmadım diyen çakır sözlerini şöyle sürdürdü : “Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir yetkisi olan makam, ancak bu sistem sade bir milletvekilliği var, bu konuda ne düşünüyorsunuz, nasıl bir duygu” sorusunu soran bir gazeteci, ben hiçbir zaman dediğim gibi bir makam ve mevki peşinde olmadım. Buranın tüm yükünü hep omuzlarımızda sonuna kadar hissettik. İçimizi burkan tabi ki özveriyle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızdan ayrılmak zor olacak. Yoksa bir koltuktan ayrılmak için değil, arkadaşlarımızdan ayrılmak duygusal anlamda zor. Benim niyetim 2. Dönemi tamamlayıp bırakmaktı, ama buralar geçici görevlerdir. Önümüzdeki günlerde bizler için çok çok önemli, burada üzerimize düşen hizmeti yapmaya devam edeceğiz ve inşallah Allah bizi mahcup etmez.

ADAY ADAYI ACAR'DA KONUŞTU

Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Acar'da partimiz bize bir görev verdi, meclis üyesi olmadan ve bu görevden gurur duyuyoruz. Alınan karar doğrultusunda aday adayı olmak için başvuru yapacağız. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımızdan haklarını helal etmesini diliyorum. Bizim varsa bir hakkımız helal ettik. Şahısların değil, önemli olan sistemin devam etmesidir, burada önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk Başkan olarak seçilmesidir dedi.

NEVZAT ASLAN'DA ADAY ADAYI

Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Aslan ise kısa bir açıklama yaparak aday adayı olduğunu açıkladı.

SİNEM HATUN TAVUT - MUTLU SARIGÜL Busabah Gazetesi - busabahmalatya.com