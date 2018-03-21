Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117344
ALTIN
166.430
DOLAR
3.9303
STERLİN
5.5072
EURO
4.8244

AHBAP’DAN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞINA DESTEK

AHBAP Malatya üyesi gençler, son aylarda 2.’si düzenlenen “Kan Ver, Can Ver, AHBAP ol” adı altındaki proje ile Türk Kızılayı’na destek amacı ile kan ve kök hücre bağışı organize etti.

AHBAP’DAN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞINA DESTEK

AHBAP Malatya üyesi gençler, son aylarda 2.’si düzenlenen “Kan Ver, Can Ver, AHBAP ol” adı altındaki proje ile Türk Kızılayı’na destek amacı ile kan ve kök hücre bağışı organize etti.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:16
AHBAP’DAN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞINA DESTEK

Battalgazi Belediye Başkanlığının da çadır ve diğer malzemelerle destek sunduğu projede AHBAPüyesi gençler gönüllü olarak kan bağışı ve kök hücre bağışı noktasında Türk Kızılayı için bir günlerini gönüllü olarak faaliyetlerde geçirdiler.

FARKINDALIK YAPMAYI AMAÇ EDİNDİK

Bağış sırasında söz alan Ahbap Malatya İl Temsilcisi Berfin Şabaş, “2017 Temmuz ayından bu yana dernek olarak faaliyete geçen AHBAP, ülkemizin birçok ilinde tamamen gönüllüler eliyle temsilcilikler açmıştır. Bizler de Malatya temsilciliği olarak ‘Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz’ sloganıyla hareket edip, çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden ihtiyaç sahiplerine yardım etme çabası içerisindeyiz.Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu AHBAP Malatya ekibi, yüzden fazla üyesiyle canla başla çalışmaları idame etmektedir. Bu zamana kadar AHBAP Malatya tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunulduğu gibi, Kızılay iş birliğiyle Malatya halkına kan ve kök hücre bağışı hakkında bilgilendirmeler yapıldı, insanlar bağışa teşvik edildi. Platform üyesi arkadaşlarımızla Türk Kızılayı için yaptığımız bu çalışma sonucunda bir kişiye ışık olabilecek, hayatına dokunabileceksek ne mutlu bize. AHBAP Malatya olarak birçok özel günde çeşitli projelerde hayata geçirildi. Bu projeler sayesinde toplumda farkındalık yaratmayı amaç edindik.Bu proje ve yardımları gerçekleştirirken hayırsever esnaf ve iş adamlarının hem maddi hem de manevi desteklerini görmek bizleri, Malatya halkının eksiklerini kapatmak konusunda daha da şevklendirdi. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığına şükranlarımızı borçluyuz” sözlerini kaydetti.

Programda söz alan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut Yalçın da, “Birçok genç kardeşimiz boş oldukları günleri kafe köşelerinde zaman öldürmekle geçirirken Ahbap Malatya üyesi kardeşlerimiz Türk Kızılayı’nın yanında insanlara faydalı olmak adına yorucu bir faaliyet göstermekteler. Böyle gençleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. İleride de tıpkı bugün olduğu gibi AHBAP ile çeşitli alanlarda ortak faaliyetlerimiz olacaktır. Kendilerine gösterdikleri destek sebebi ile iyi ki varsınız diyoruz” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 21.03.2018 11:17
Anahtar Kelimeler:
Kan Ve Kök Hücre BağışıTürk KızılayıAHBAPUmut YalçınBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARAPGİR’DE ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN PROGRAM YAPILDI
ARAPGİR’DE ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN PROGRAM YAPILDI
MHP KADIN KOLLARINDAN AÇIKLAMA
MHP KADIN KOLLARINDAN AÇIKLAMA
TİCARİ İLİŞKİLER DEVAM EDECEK
TİCARİ İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim