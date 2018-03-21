AHBAP’DAN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞINA DESTEK

Battalgazi Belediye Başkanlığının da çadır ve diğer malzemelerle destek sunduğu projede AHBAPüyesi gençler gönüllü olarak kan bağışı ve kök hücre bağışı noktasında Türk Kızılayı için bir günlerini gönüllü olarak faaliyetlerde geçirdiler.

FARKINDALIK YAPMAYI AMAÇ EDİNDİK

Bağış sırasında söz alan Ahbap Malatya İl Temsilcisi Berfin Şabaş, “2017 Temmuz ayından bu yana dernek olarak faaliyete geçen AHBAP, ülkemizin birçok ilinde tamamen gönüllüler eliyle temsilcilikler açmıştır. Bizler de Malatya temsilciliği olarak ‘Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz’ sloganıyla hareket edip, çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden ihtiyaç sahiplerine yardım etme çabası içerisindeyiz.Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu AHBAP Malatya ekibi, yüzden fazla üyesiyle canla başla çalışmaları idame etmektedir. Bu zamana kadar AHBAP Malatya tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunulduğu gibi, Kızılay iş birliğiyle Malatya halkına kan ve kök hücre bağışı hakkında bilgilendirmeler yapıldı, insanlar bağışa teşvik edildi. Platform üyesi arkadaşlarımızla Türk Kızılayı için yaptığımız bu çalışma sonucunda bir kişiye ışık olabilecek, hayatına dokunabileceksek ne mutlu bize. AHBAP Malatya olarak birçok özel günde çeşitli projelerde hayata geçirildi. Bu projeler sayesinde toplumda farkındalık yaratmayı amaç edindik.Bu proje ve yardımları gerçekleştirirken hayırsever esnaf ve iş adamlarının hem maddi hem de manevi desteklerini görmek bizleri, Malatya halkının eksiklerini kapatmak konusunda daha da şevklendirdi. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığına şükranlarımızı borçluyuz” sözlerini kaydetti.

Programda söz alan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut Yalçın da, “Birçok genç kardeşimiz boş oldukları günleri kafe köşelerinde zaman öldürmekle geçirirken Ahbap Malatya üyesi kardeşlerimiz Türk Kızılayı’nın yanında insanlara faydalı olmak adına yorucu bir faaliyet göstermekteler. Böyle gençleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. İleride de tıpkı bugün olduğu gibi AHBAP ile çeşitli alanlarda ortak faaliyetlerimiz olacaktır. Kendilerine gösterdikleri destek sebebi ile iyi ki varsınız diyoruz” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com