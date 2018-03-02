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AĞIR CEZALARI VAR

Bahar ayının gelmesiyle birlikte inşaat sezonun da açıldığını dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, sezonun açılmasıyla sorunların da ortaya çıktığı kaydetti.

AĞIR CEZALARI VAR

Bahar ayının gelmesiyle birlikte inşaat sezonun da açıldığını dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, sezonun açılmasıyla sorunların da ortaya çıktığı kaydetti.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 15:26
AĞIR CEZALARI VAR

Sorunlarından birisinin love cam temini konusunda olduğunu belirten Başkan Kırteke, “TSE belgesi ve farklı belgeleri belediyeye sunduk. Onlar da şu an bir çalışma içinde. Bu çalışma başarılı bir sonuç verirse love cam yerine Malatya’da klasik cam da kullanabileceğiz” dedi.

Bahar ayına girilmesiyle birlikte inşaat sezonu da açıldı. Sezon açılmasıyla birlikte müteahhitler olarak yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, önemli açıklamalarda bulundu.

Bahar gelmesiyle inşaat sezonunun da hızlı bir şekilde başladığını belirten Başkan Kırteke, sıkıntıları olduğunu da kaydetti.

İş güvenliğinde ne gerekiyorsa buna uyulmasının gerekliliğini dile getiren Başkan Kırteke, “Çok sıkıntımız var ama büyük bir sıkıntımız piyasaların iyi olmayışı, kredi oranlarının yüksek oluşu. Bunlar bizim durmamız anlamına gelmez, yine çalışacağız. Çalışırken güvenli bir şekilde çalışacağız. Bizim çalışan arkadaşlara tavsiyelerimiz iş güvenliğinde A’dan Z’ye ne gerekiyorsa bunu uygulamaları. Allah göstermesin herhangi bir iş kazası yüzünden hem şantiye mühürlenir hem de ağır cezaları var. Hem de en önemli şey bir canlıya zarar veririz. Sıkıntılarımız oluyor ama bu sıkıntıları gerek belediye gerek diğer kurumlarla iyi ilişkilerle çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

BELEDİYELERLE GÖRÜŞTÜK

En son bir cam problemleri olduğunu söyleyen Başkan Kırteke, “ En son bir cam problemimiz vardı. Cam fabrikası Türkiye’de tek ve rakibi yok. Resmi ihalelerin harici her hangi bir şahıs firmasına cam vermiyor. Bununla alakalı belediyelerle görüştük. Acil olanları belediyelere bildirmek kaydıyla daha sonra teslimatta bina iskânında sıkıntı yaşamaması için belediyeye bildirilmesi lazım. Bunlara klasik cam takılabilecek. Belediyenin istediği bazı evraklar TSE belgesi ve farklı belgeleri belediyeye sunduk. Onlar da şu an bir çalışma içinde. Bu çalışma başarılı bir sonuç verirse love cam yerine Malatya’da klasik cam da kullanabileceğiz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:08
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Ağır Cezalar VarMustafa KırtekeMimder
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