AGD, AYLIK DİVAN TOPLANTISINI YAPTI

Düzenlenen toplantıya, AGD Bölge Başkanı Mesut Turan ve birçok misafir katıldı. AGD Malatya Şube Başkanı Tayyar Emre’nin konuşması ile başlayan ve diğer misafirlerin konuşmaları ile devam eden Şube Divan Toplantısı, AGD Malatya İl Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı’nın aylık faaliyet raporları ile devam etti.AGD Bölge Başkanı Turan, “Bugün burada ki gençler Allah’ın izni ile okullarında, sokaklarda, bilhassa bulundukları her yerde sevgi ve kardeşliği temin edecek ahlak ve maneviyat sevdalısı gençlerdir” dedi.

HER GÜN VAHŞET HABERİ DUYUYORUZ

Malatya Şube Başkanı Tayyar Emre ise son zamanlarda yaşanan vahşi cinayetlere değindi. Emre, “Ülkemizde hemen hemen her gün yeni bir vahşet haberi duyuyoruz, bu türlü haberleri görürken tüylerimizin diken diken olmaması mümkün değil ve biz bu ahlak yozlaşmasının önüne geçecek nesli yetiştirmenin Erbakanca duruş sergileyecek ahlak ve maneviyat öncülerini yetiştirme gayretinin heyecanını yaşıyoruz” sözlerini kaydetti.

Komisyon başkanları sunumları esnasında, Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı Gazi Doğan,"Yeryüzünde kitle iletişim araçları algı yönetiminde çok etkili bir biçimde kullanılır. Yeryüzünde insanın üzerine çevrilmiş olan en büyük silah tekrar etmektir. Kitle iletişim araçları bu yöntemi kullanır. O yüzden hayatın geneline baktığınızda tekrarlar vardır. Tekrarlar çok önemlidir. İnsanların bilinçaltlarına tekrarlarla hükmedilir. Gençlerin bu bilinç altına müdahale eden tekrarlamalar ile maruz kaldıkları algı yönlendirmeleri bugün suç teşkil eden davranışlara davetiye çıkartıyor” diye konuştu. (Bülten)