Ağbal, Yeşilyurt Belediyesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Vali Ali Kaban, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan KAhtalı ile birlikte Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı kapıda karşıladı.

30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar ilçe genelinde gerçekleşen hizmetlere ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal’a detaylı bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Maliye Bakanı Naci Ağbal’a günün anısına ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.