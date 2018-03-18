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Ağbal, Yeşilyurt Belediyesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan ilçe genelinde gerçekleşen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.

Ağbal, Yeşilyurt Belediyesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan ilçe genelinde gerçekleşen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 18:49
Ağbal, Yeşilyurt Belediyesini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Vali Ali Kaban, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan KAhtalı ile birlikte Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı kapıda karşıladı. 
30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar ilçe genelinde gerçekleşen hizmetlere ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal’a detaylı bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Maliye Bakanı Naci Ağbal’a günün anısına ‘elif-vav’ tablosu hediye etti. 

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 18:52
Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalYeşilyurt BelediyesHacı Uğur PolatAhmet çakır
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