Ağbaba’ya 10 Ay Hapis Cezası!

Odatv’nin haberine göre, İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun milyar dolar değerindeki arazisinin düşük bedelle Yasin El Kadı’ya satıldığı ileri sürülmüştü. Kadı’nın, İstanbul’un göbeğindeki araziye AVM yapacağı iddia edilmişti. Gündeme gelen bu iddiaya muhalefet büyük tepki göstermişti. 17 Kasım 2014 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Polis Meslek Yüksek Okulu’nun önünde basın açıklaması yapmıştı. Ağbaba “Bu arazide polis lojmanı yapılacaksa inşaat hakkı neden 100 bin metrekareye çıkarıldı ve yükseklik sınırı neden kaldırıldı? Bu arazide Afet riski yoksa neden Afet Riski Altındaki Alanlar kapsamına aldınız? Bu arazi neden İmar ve Koruma yasalarından muaf? Bu arazide polis lojmanı yapılacaksa, yeni imar planında rezidans, AVM, otel, restoran izni neden verildi? Bunun için Küresel Terörist EL Kadı ile AVM ve rezidans pazarlığına girildi mi? Bu araziyi Yasin El Kadı’nın şirketine 460 milyon dolar bedelle ihalesiz verdiniz mi?” ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Yasin El Kadı iseAğbaba hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamasıyla dava açtı.Davanın görüldüğü İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme kararında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gelen Yusuf El Kadı’yla ilgili yazıya yer verildi. Müdürlüğün yazısında Yusuf El Kadı’yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"12.10.2001 tarihinde ABD Hazine Bakanlığınca listeye alındığı ve 26.11.2014 tarihine dek listede kaldığının ve bu süre içerisinde özel olarak belirlenmiş küresel terörist olarak nitelendirildi."

Kararını açıklayan mahkeme, müdürlüğün yazısına rağmen Ağbaba hakkında “iftira” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah GAZETESİ