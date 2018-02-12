Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

AĞBABA’DAN SUNGUR İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hayatını kaybeden Malatyalı eski milletvekiMehmet Emin Sungur için taziye mesajı yayınladı. Ağbaba, Sungur’un vefatının Malatya için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

AĞBABA’DAN SUNGUR İÇİN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hayatını kaybeden Malatyalı eski milletvekiMehmet Emin Sungur için taziye mesajı yayınladı. Ağbaba, Sungur’un vefatının Malatya için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:01
AĞBABA’DAN SUNGUR İÇİN TAZİYE MESAJI

Mehmet Emin Sungur’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Değerli büyüğüm, ağabeyim Mehmet Emin Sungur’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sungur siyaset, bürokrasi ve belediye başkanlığı görevlerinde önemli çalışmalara imza atmış, partimize uzun yıllar emek vermiş bir kişidir. Yapımına öncülük ettiği Meslek Yüksek Okulu ile Hekimhan ve Hekimhanlılar için unutulmayacak bir iz bırakmıştır. Nezaketi, devlet adamlığı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ile her zaman hatırlanacaktır. Mehmet Emin Sungur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET EMİN SUNGUR KİMDİR?

Malatya, Hekimhan'da 1936 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda işçi, Kağıthane Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. İki yıl yedek subay askerliğinden sonra, Kağıthane'de serbest çalışırken, haftalık Gecekondu Gazetesi'ni çıkarttı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi Köy Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler birlik başkanlığı yaptı ve bununla ilgili yurtdışı toplantılarına katıldı. Malatya Eğitim Vakfı kurucu üyesidir.Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilliği ve Senatörlüğü, Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Çalışma Bakanlığı SSK Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, Roketsan Yönetim Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliklerini yaptı.

MEZARINA HEKİMHAN’DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Sungur cenazesinin dün ikindi namazına müteakip Şişli Camii'nde kılınan namazın akabinde Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Mezarına dökülmek üzere memleketi Hekimhan’dan toprak gönderildiği belirtildi.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 12.02.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
Malatyalı Eski MilletvekiMehmet Emin SungurCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim