AĞBABA’DAN SUNGUR İÇİN TAZİYE MESAJI

Mehmet Emin Sungur’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Değerli büyüğüm, ağabeyim Mehmet Emin Sungur’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sungur siyaset, bürokrasi ve belediye başkanlığı görevlerinde önemli çalışmalara imza atmış, partimize uzun yıllar emek vermiş bir kişidir. Yapımına öncülük ettiği Meslek Yüksek Okulu ile Hekimhan ve Hekimhanlılar için unutulmayacak bir iz bırakmıştır. Nezaketi, devlet adamlığı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ile her zaman hatırlanacaktır. Mehmet Emin Sungur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET EMİN SUNGUR KİMDİR?

Malatya, Hekimhan'da 1936 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda işçi, Kağıthane Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. İki yıl yedek subay askerliğinden sonra, Kağıthane'de serbest çalışırken, haftalık Gecekondu Gazetesi'ni çıkarttı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi Köy Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler birlik başkanlığı yaptı ve bununla ilgili yurtdışı toplantılarına katıldı. Malatya Eğitim Vakfı kurucu üyesidir.Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilliği ve Senatörlüğü, Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Çalışma Bakanlığı SSK Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, Roketsan Yönetim Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliklerini yaptı.

MEZARINA HEKİMHAN’DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Sungur cenazesinin dün ikindi namazına müteakip Şişli Camii'nde kılınan namazın akabinde Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Mezarına dökülmek üzere memleketi Hekimhan’dan toprak gönderildiği belirtildi.(Bülten)busabahmalatya.com