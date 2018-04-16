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AĞBABA’DAN ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümlerinde yazılı bir açıklama yaptı.

AĞBABA’DAN ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümlerinde yazılı bir açıklama yaptı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:58
AĞBABA’DAN ÖZAL VE HAMİDO MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 17 Nisan tarihinin hem Malatya hem de Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, 17 Nisan tarihinde hem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat ettiğini hem de Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununun katledildiğini belirtti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal’ın özgün düşünceleri ve vizyonu ile Türkiye siyasetinde sosyal yaşamında ve ekonomisinde iz bırakan işlere imza attığını kaydederek, “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Malatyalılık kimliğini her platformda ortaya koyan ve bununla gurur duyduğunu ifade eden bir siyasetçiydi. Farklı siyasi anlayışı ve dünya görüşüyle hem Türkiye hem de Malatya için önemli hizmetlere imza atan, her Malatyalı için önemli bir değer olan Turgut Özal’ı saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajının devamında, 17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun evine gönderilen bombalı bir paketin patlatılması sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte katledildiğini hatırlatarak, “Hamido ve ailesinin katledilmesinin ardından dört gün süren ve 'Malatya Olayları' olarak anılan şiddet olayları sonucunda 4'ü Hamido ve ailesi olmak üzere toplam 8 kişi ölmüş, 20'si ağır, 100 kişi yaralanmış, 100'ü tamamen olmak üzere, toplam 960 işyeri ve konut yakılıp, yıkılmıştır. Olayların Malatya'ya maddi faturasının 100 milyon TL civarında olduğu belirtilmektedir” dedi.

Ağbaba açıklamasının devamında, “12 Eylül’e giden yolun yapı taşlarından, darbenin hazırlayıcı olaylarından olan Hamido’nun öldürülmesi ve ardından başlatılan Malatya olayları, toplumsal kaos yaratmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasında etkili olmuştur. Darbelerle hesaplaşacağız diye iktidara gelenlerin Hamido suikastının ve Malatya olayları araştırılması ve aydınlatılması için yıllardır bir adım atmamaları düşündürücüdür” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mesajının sonunda “Bu vesileyle, Hamit Fendoğlu ve Malatya Olaylarında hayatlarını kaybedenler ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Son Güncelleme: 16.04.2018 19:03
Anahtar Kelimeler:
Hamit FendoğluTurgut özalVeli Ağbaba
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