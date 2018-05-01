Ağbaba’dan Kitap Fuarı’na Eleştiri

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Nisan tarihinde açılan 7. Anadolu Kitap Fuarı’nı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sert sözlerle eleştirdi.

“TEK-TİPÇİ ANLAYIŞIN KİTAP FUARI”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Kitap fuarlarının amacının özelikle çocuklar ve gençlerin ufkunu açmak, yayınevleri ve yazarlarla okuyucuları buluşmak, nihayetinde okuma yazma oranı düşük olan ülkemizde insanları okumaya yönlendirmek içindir ve desteklenmelidir. Ancak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı, son yıllarda amacının dışında bir yol almakta, tek-tipçi anlayışın tüm unsurlarını içinde barındırmaktadır” diye konuştu.

Ağbaba, “Kitap fuarının amacı dışında kullanılması ilerleyen süreçte değerinin iyice yitirmesine sebep olacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 gün sonra Ramazan ayında bir de dini yayınlar fuarı açmasın. Zaten insanlar tüm dini kitaplarını bu fuarda aldılar” dedi. (Bülten)