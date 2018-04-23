Ağbaba’dan 23 Nisan Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Halkı milli bayramlarından uzaklaştırmaya çalışanları bir kez daha kınıyorum. Türkiye’nin çağdaş ve demokrat bir yapıya ulaşabilmesinin en gerçekçi yolu son yıllarda ısrarla uzaklaşılmak istenen cumhuriyet ve onun kazanımlarıdır. Bu nedenle ülkede yaşayan herkesin öncelikle koruması gereken değer, laik cumhuriyettir. Çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmak hepimizin görevi olmalıdır. Onların açlığın, sefaletin, savaşın, şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, onlara verilecek en büyük hediyedir" ifadelerini kullandı. (Bülten)