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Ağbaba’dan 23 Nisan Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “24 Haziran’da en çok da çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Ya onların çağdaş bir Türkiye’de yaşamalarını sağlayacağız ya da bilinmeyen bir karanlığa doğru sürüklenmelerine sebep olacağız” dedi.

Ağbaba’dan 23 Nisan Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “24 Haziran’da en çok da çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Ya onların çağdaş bir Türkiye’de yaşamalarını sağlayacağız ya da bilinmeyen bir karanlığa doğru sürüklenmelerine sebep olacağız” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
Ağbaba’dan 23 Nisan Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Halkı milli bayramlarından uzaklaştırmaya çalışanları bir kez daha kınıyorum. Türkiye’nin çağdaş ve demokrat bir yapıya ulaşabilmesinin en gerçekçi yolu son yıllarda ısrarla uzaklaşılmak istenen cumhuriyet ve onun kazanımlarıdır. Bu nedenle ülkede yaşayan herkesin öncelikle koruması gereken değer, laik cumhuriyettir. Çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmak hepimizin görevi olmalıdır. Onların açlığın, sefaletin, savaşın, şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, onlara verilecek en büyük hediyedir" ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba23 Nisan
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