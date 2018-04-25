Ağbaba'ya  Hapis Cezası

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun milyar dolar değerindeki arazisinin düşük bedelle Yasin El Kadı’ya satıldığı ileri sürülmüştü. Kadı’nın, İstanbul’un göbeğindeki araziye AVM yapacağı iddia edilmişti.

17 Aralık’tan sonra gündeme gelen bu iddiaya muhalefet büyük tepki göstermişti. 17 Kasım 2014 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Polis Meslek Yüksek Okulu’nun önünde basın açıklaması yapmıştı. Ağbaba “Bu arazide polis lojmanı yapılacaksa inşaat hakkı neden 100 bin metrekareye çıkarıldı ve yükseklik sınırı neden kaldırıldı? Bu arazide Afet riski yoksa neden Afet Riski Altındaki Alanlar kapsamına aldınız? Bu arazi neden İmar ve Koruma yasalarından muaf? Bu arazide polis lojmanı yapılacaksa, yeni imar planında rezidans, AVM, otel, restoran izni neden verildi? Bunun için Küresel Terörist EL Kadı ile AVM ve rezidans pazarlığına girildi mi? Bu araziyi Yasin El Kadı’nın şirketine 460 milyon dolar bedelle ihalesiz verdiniz mi?” ifadelerini kullanmıştı.

KADI DAVA AÇTI MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Veli Ağbaba’nın “küresel terörist” ifadelerinin ardından, Yasin El Kadı, Ağbaba hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla dava açtı.

Davanın görüldüğü İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi bugün kararını açıkladı. Mahkeme kararında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gelen Yusuf El Kadı’yla ilgili yazıya yer verildi. Müdürlüğün yazısında Yusuf El Kadı’yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"12.10.2001 tarihinde ABD Hazine Bakanlığınca listeye alındığı ve 26.11.2014 tarihine dek listede kaldığının ve bu süre içerisinde özel olarak belirlenmiş küresel terörist olarak nitelendirildi."

Kararını açıklayan mahkeme, müdürlüğün yazısına rağmen Ağbaba hakkında “iftira” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

“AĞBABA’YA MUHALEFET YASAĞI”

Kararın ardından Odatv’ye açıklama yapan Ağbaba’nın avukatı Ayça Akpek kararı “Veli Ağbaba’ya muhalefet yasağı” olarak yorumladı. Akpek şu ifadeleri kullandı.

“Bu kadar değerli bir kamu malının nasıl kullanılacağını bilmek kamunun hakkıdır. Bu arazinin nasıl değerlendirileceğini sormak yalnızca muhalefet milletvekili olmanın değil, yurtsever olmanın gereğidir. Müvekkil de bu kapsamda yukarıdaki soruları sormuştur.

Ancak sorduğu soruların sonucu olarak 'meclisteki ilk makul şüpheli olmuş', 25.04.2018 tarihli İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile de iftira suçunu işlediğine karar verilmiştir. Kaldı ki müvekkilimin iftira cezası aldığı duruşmada Yasin El Kadı’nın 2001’den müvekkilin söz konusu konuşmayı yaptığı tarihi de içerecek şekilde 2014 sonuna kadar ABD Hazine Bakanlığınca küresel terörist listesinde olduğuna ilişkin belge de dosyaya girmiş ve duruşmada okunmuştur. Buna rağmen mahkemeden çıkan ceza kararı Adaleti ve vicdanları bir kez daha yaralamıştır."

Kaynak : Odatv.com