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Ağbaba gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, il binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.İlk olarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusuna değinen Ağbaba, fabrikaların özelleştirilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini belirterek,...

Ağbaba gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, il binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.İlk olarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusuna değinen Ağbaba, fabrikaların özelleştirilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini belirterek,...

13 Nisan 2018 Cuma 13:00
Ağbaba gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, il binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İlk olarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusuna değinen Ağbaba, fabrikaların özelleştirilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “CHP 45 gün boyunca Genel Başkanımızın verdiği talimatla benim de başkanlığında bulunduğum bir komisyonda Türkiye’nin bütün şeker fabrikalarını gezdik. Buralarda yapılan anketlerde gördük ki halkın yüzde 82’si şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı. Bilin ki hiçbir siyasi partinin yetkilisi çıkıp da ‘Şeker farikaları özelleştirilsin’ demiyor. Malatya’daki milletvekilleri gelsin ‘Şeker fabrikaları satılır’ desin. Kim şeker fabrikalarının satılmasını istiyorsa kendi iline de ülkesine de ihanet etmiştir. Biz bu şeker fabrikası mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. 2019’da şeker fabrikalarını tekrardan kamulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Ağbaba, yarın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yarın Malatya’ya geleceğini anımsatarak, Malatyalı çiftçilerin yaşadıkları sorunları Bakan’a iletmelerini istedi. Ağbaba, “Bu yıl fındığa alan bazlı destek verildi. Malatyalılar yarın kendisine ‘Kayısıya da alan bazlı destek verilecek mi?’ diye sorsun. Ayrıca ‘Geçen hafta zirai don yaşanan kayısıya destek verilecek mi’ diye sorsunlar. Bunun yanında ‘Malatya’da kaç aile 300 koyun desteğinden faydalandı ve Malatya’daki sulama problemi ne oldu?’ şeklinde sorsunlar. Bakanımıza ev sahipliğini güzel yapsınlar ama Bakan Malatya’ya boş gelip boş gitmesin, çiftçilerin sorunlarına kulak versin” diye konuştu.
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