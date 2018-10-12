Ağbaba Eleştiride Bulundu

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda çözüldüğü belirtilen Hekimhan'daki yurt sorunu devam ediyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 115 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunda kayıtlı öğrenci sayısı 2’ye düşmüştü. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde öğrencilerden yurt ücreti alınmaması kararının ardından, iddialara göre, Hekimhan’daki yurtta kalan öğrencilerden yurt ücreti ödememeleri için kayıt sildirmeleri istenmiş,2 öğrenci dışında öğrencilerin idarenin isteğiyle kayıt sildirmiş, KYK Genel Müdürlüğü tarafından da öğrencisi olmadığı gerekçesiyle yurt kapatılmıştı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Hekimhan’da kendi yarattıkları barınma sorununu kendileri çözemiyor. Öğrencilere ‘yaz aylarında para vermemek için kayıt sildirin’ deyip, sonrasında da öğrenci sayısı yetersiz diye yurt kapatmak şark kurnazlığından başka bir şey değildir. 100’e yakın öğrencinin kaldığı yurda şimdilik Hekimhan Belediyesi hizmet veriyor. KYK’nın kapattığı, Hekimhan’daki yurdu devir alan Turgut Özal Üniversitesi de bu işi beceremeyecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. (Bülten)