AĞBABA'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

AKP Hükümetinin, 2015 Haziran seçimleri öncesi CHP’nin taşerona kadro vereceği vaadini eleştirip, Kasım 2015seçimleri öncesi ‘tüm taşeronları kadroya alacağı’ vaadi, aradan geçen 2,5 yılın ardından türlü sorunlar ve eksiklikler ile 2 Nisan 2018 tarihinde hayata geçirilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşerona kadroya geçişin son gününde yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin binlerce taşeron işçiyi kadro dışı bırakarak iş barışını bozduğunu, işçiler arasında kadrolu-taşeron ayrımının devam ettiğini belirterek, ‘Kamuda taşeron sorununu tamamen çözüleceğini söyleyenlere sadece KİT’lerde çalışan 70 bin taşeronun kadro alamadığını hatırlatmak gerekir” dedi.

Ağbaba, “Karayollarında çalışan binlerce işçi ‘kışın kar mücadelesi verip, yazın asfalt yapıyoruz ama kadro alamıyoruz’ diyor. Kamuda çalışan binlerce şoför, ‘araçla kiralanıyoruz ama araçlar kadrolu biz kadrosuz çalışıyoruz’ diyor. Yemekhanelerde çalışan işçiler ‘Yemek yaparken varız, kadro alınırken yokuz’ diyor.Türkiye’nin dört bir yanında hak ettikleri kadroya geçirilmeyen işçilerin isyanı yankılanıyor.Yıllardır kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin birine öz, diğerine üvey evlat muamelesi yapılması haksızlıktır, vicdansızlıktır” dedi.

“Kurumlarda daha şimdiden kadroya geçirilenlerin geçirilmeyenlere karşı tahakküm kurmaya çalıştıkları iddiaları dillendirilmeye başlandı” diyen Ağbaba, “Aynı kurumda çalışan işçilerden bazılarının kadroya alınıp bazılarının alınmamasının iş barışını bozmaktan başka bir şey değildir. Üstelik bunun hükümet eliyle yapılması daha düşündürücüdür. Yanyana çalışan iki işçiden birini kadroya geçirip diğerini taşeron bırakmak çifte standarttır.Önümüzdeki günlerde çok ciddi ve büyük sorunlarla karşılaşılacağı bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, açıklamasının devamında “Karayollarında,sulama birliklerinde, köylere hizmet götürme birliklerinde,İl Özel İdaresi'nde, belediyelerde, TCDD'de,Devlet Hava Meydanları'nda, Telekom'da, PTT'de, hastanelerin yemekhanelerinde,bilgi işleminde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması binlerce işçiyi ve ailelerini hayal kırıklığına uğratmıştır.Pek çok kamu kurumunda hemşire, bilgi işlemci, makam şoförü, garson, aşçı gibi mesleklerde çalışanlar, işe alınırken ihale şeklini, ihalenin yüzdesini,hangi taşeronda çalışacaklarını bilemezler.Kendilerine bir seçim hakkı tanınmadığı gibi, bu işçiler hangi şirket olursa olsun maaşlarını devletten almaktadır. Dolayısıyla devletle-firma arasındaki ihale şekli nedeniyle taşeron işçilerin mağdur edilmeleri kabul edilemez.Hükümet binlerce işçiye ‘taşeronsunuz, ama taşeron değilsiniz’ diyor” ifadelerine yer verdi. Ağbaba, taşerona kadro düzenlemesini ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını belirterek, CHP’nin ayrımsız, şartsız tüm taşeronlara kadro vereceğini dile getirdi.(Bülten) busabahmalatya.com