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AĞBABA'DAN MİMARLARA ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Mimarlar Odası’nı ziyaret etti.

AĞBABA'DAN MİMARLARA ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Mimarlar Odası’nı ziyaret etti.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 18:19
AĞBABA'DAN MİMARLARA ZİYARET

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Türkmen Altaş ,ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek “Malatya Mimarlar Odası’nı nerelere taşıyabiliriz, birlikte neler yapabiliriz bunları tüm siyasi partilerimizle birlikte ortak paydada değerlendirip alacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sizlerin yetkisi ne kadar fazla olursa kentin yaşanılırlığı o kadar olumlu etkilenir.Siyasi görüşler değişse de yöneticiler çok fazla işlerine müdahale edilmesini istemiyor.Dünya’daki demokrasilerin önemli ölçütlerinden birisi siyasi partilerdir, bir başka ölçü de sivil toplum örgütlerinin, meslek birliklerinin etkili olmasıdır. Eğer bir ülkede meslek odaları etkili değilse demokratik katılımcılıkta sorun var demektir” dedi.

Ağbaba, “Son dönemlerde sadece mühendis ve  mimar odalarına değil, tüm örgütlü kesimlere hükümet tarafından uygulanan bir baskı var.Bunu da görmezden gelemeyiz.Bazen sendika, bazen meslek örgütleri,bazen dernekler farklı ses çıkarıyorsa susturmaya çalışıyorlar. Kendi düşüncelerine yakın sendikaların, STK’ların yaşaması, büyümesi için çaba gösteriliyor.” ifadelerini kullandı. (Bülten)  busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaMİMARLAR ODASIMalatya
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