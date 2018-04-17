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Ağbaba'dan Erdoğan'ın O Sözlerine Tepki Geldi

Ağbaba; “Laikliğe, demokrasiye, cumhuriyete bakışlarını bir gün fesli meczupları bir gün kendileri dile getiriyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanının bir ülkeye hizmet etmiş Cumhurbaşkanıyla ilgili ‘ismini ağzıma almıyorum’ demesi bir dil sürçmesi değil, bu ülkenin kuruluşuna, rejimine bakışını gösterir”dedi.

Ağbaba'dan Erdoğan'ın O Sözlerine Tepki Geldi

Ağbaba; “Laikliğe, demokrasiye, cumhuriyete bakışlarını bir gün fesli meczupları bir gün kendileri dile getiriyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanının bir ülkeye hizmet etmiş Cumhurbaşkanıyla ilgili ‘ismini ağzıma almıyorum’ demesi bir dil sürçmesi değil, bu ülkenin kuruluşuna, rejimine bakışını gösterir”dedi.

17 Nisan 2018 Salı 17:01
Ağbaba'dan Erdoğan'ın O Sözlerine Tepki Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulacağını açıkladığı konuşmasında “İsmini anmayacağım oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak” cümlelerini sert sözlerle eleştirdi.

Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil

AKP Genel Başkanının cümlelerinin kabul edilemez olduğunu belirten Ağbaba, “Ülkesini, bayrağını, milletini seven, bölücü olmayan herkes bu vatana hizmet eden, görev yapan herkesin ismini rahmetle anar. Anılmıyorsa, anılmayan değil anmayanın vatanseverliğini siyasi ahlakını ve ülkedeki insana bakışını gösterir. Ülkenin cumhurbaşkanı yurttaşları birleştirici, kaynaştırıcı dil kullanması gerekirken, tam aksine ülkeyi kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dili tercih etmektedir. Bir gün etnik kimlikleri, bir gün mezhepleri, bir gün siyasi tercihleri ayırmak yetmemiş olacak ki ülkenin cumhurbaşkanlarını bile ayırmak istemektedir” dedi.

Dil sürçmesi değil, Cumhuriyete bakışın göstergesi

Bir ülkenin Cumhurbaşkanının bir ülkeye hizmet etmiş Cumhurbaşkanının ‘ismini ağzıma almıyorum’ demesi bir dil sürçmesi değil, bu ülkenin kuruluşuna, rejimine bakışını gösterir. Cumhurbaşkanının cümleleri Cumhuriyetle olan hesaplaşmalarının dışa vurum halidir. Laikliğe, demokrasiye, cumhuriyete bakışlarını bir gün fesli meczupları bir gün kendileri dile getiriyor. Tarihçisi Atatürk’ün annesine, gazetecisi Atatürk’ün manevi kızına ,akademisyeni Cumhuriyet’in tarihine, değerlerine siyasetçisi Atatürk’ün ikinci adamına hakaret ediyor. Bizlere de İsmet İnönü’nün dediği gibi ‘ Hadi Canım Sende’ demekten başka şey kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nın 2. kişisidir

“Malatyalılar İnönü’yü de, Özal’ı da her zaman övünçle sahiplenmekte, rahmetle anmaktadır”diyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “ İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı’nın en önemli ikinci adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda en önemli unsurlardan biridir. Sadece askeri alandaki başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi tarihinde de yeri doldurulamayacak önemde ve değerdedir. İsmet İnönü hem Malatyalılar için hem de Türkiye’de yaşayan herkes için eşsiz bir kişiliktir. Bugün onun ismini anmayanlar, oturdukları koltukları Cumhuriyete ve onun kurucu değerlerine borçlu olduklarını unutmuşa benziyorlar” dedi.

Taşıma akademisyen ve öğrenciyle üniversite açılır mı?

İnönü Üniversitesi’nin 2 ye bölünerek yeni bir üniversite kurulmasını da değerlendirerek; “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Türkiye’de önemli değişimler yaşattığını Türkiye’nin gelişmesine hizmet etmiş hemşehrimizdir. Onu da her zaman rahmetle anıyoruz. Ülkeye bir çivi çakan herkesin saygıyla anılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Malatya’nın eğitimine katkı sunacaksa bizler de 2. Üniversitenin yapılmasını elbette destekleriz. Ancak, mevcut İnönü Üniversitesi’nin bölümlerini ve öğrencilerini bölerek yeni bir üniversite kurulacaksa bu ne Malatya’ya, ne de eğitime katkı sunar. Biz Malatya’ya yapılacak üniversitenin mutlaka teknik bir üniversite olmasını ve Malatya’nın gelişimine katkı sunmasını istiyoruz. Ama öğrencisini, öğretim üyesini alıp bir yerden başka bir yere taşıyarak üniversite açılması mevcut eğitim durumunu ileri değil geri götürecektir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

İHA

Son Güncelleme: 17.04.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaRECEP TAYYİP ERDOĞANTurgut Özal Üniversitesi
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