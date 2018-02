"AĞAÇTAN MAŞA, APTALDAN PAŞA OLMAZ"

Malatya'da Atatatürk İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmasında Malatyalılara gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür ederek, konuşmasına başladı. Malatyalıların Ak parti'ye verdiği destek nedeniyle de teşekkür eden Binali Yıldırım, "Ak Parti Eğer bugün çetelere karşı göğsümüzü siper ediyorsak, sizden Malatya’dan milletten aldığımız güç sayesindedir. Eğer bugün dünyanın her yerinde Filistin’de, Irak’ta Suriye’de Arakan’da Filistin’de hakkı hukuku, mazlumları savunuyorsak, bu sizin sayenizde Ferhat gibi aşkla imanla, aşılmaz dağları delip, bugünlere ulaştırdıysak, 81 vilayetimize, 81 milyon vatandaşa hizmet ulaştırdıysak, bu sizin rehberliğinizdedir. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmak için devlete erişimi, kolaylaştırmak için 15 yıldır çalışıyoruz" dedi.



"AYYILDIZLI BAYRAĞIMIZ UMUDUN SEMBOLÜ OLDU"

Yıldırım, konuşmasının devamında İslam coğrafyasının ve dünyanın dört bir tarafındaki tüm mazlumlarının umudunun Ay-yıldızlı bayrak olduğunu belirterek, "Ülkemizi dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerin arasına soktuk. Balkanların, Kafkasların çocukları bu ülkeye bakıyor. Bu aziz millete bakıyor. Suriye’nin Kudus’ün Gazze’nin Myanmar'ın çocukları Türkiyeye’ye bakıyor. Siz, bu millet, dünyanın vicdanısınız. Siz yer yüzünün umudusunuz. Siz Filistin’in haklı davasının en büyük güvencesisiniz. Merhametsiz bir dünyaya hayır diyoruz. Gücün değil hakkın hakim olmasını istiyoruz. Herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımız, insanlar, kardeşlerimiz bizlere hep dua ediyor. Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor. Dünyanın her köşesindeki mazlumların mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzden ki, bölgesel, küresel hiç bir mesele Türkiye’siz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu. Bütün mazlumlar için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye umudun adıdır. Gelecek Türkiye’nindir. Şuanda bölgemizde bir çok yerde Türkiye nidaları yeri göğü inletiyor. Bu nidaları bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü, hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her türlü tehlikeye karşı koyacağız" şeklinde konuştu.



"MEHMETÇİK AFRİN'DE DESTAN YAZIYOR''

Yıldırım, konuşmasının devamında ise Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Türk askerinin Suriye'de kahramanlık üzerine kahramanlıklar yaşattığını ifade etti. Terörle mücadeleye devam edileceğini de belirten Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadele, insanlarımızı terörün zulmünden kurtarmak içindir. Zeytin Dalı harekatında, bir ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz orada, Afrin’de destan yazıyor. Kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşatıyor. Sınırımıza yakın bölgelerimizin önemli bir kısmını terör örgütlerimizden temizledik" ifadelerini kullandı.



"SİVİLLER KONUSUNDA DERS VERMEYE KALKANLAR, UTANÇ DOLU TARİHİNİZE BAKIN"

Yıldırım, siviller konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan ülkelere de sert tepki göstererek, "Hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller, konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın. Ondan sonra konuşun. Mehmetçiğimize Jandarmalarımıza, Özel Harekatımıza, güvenlik korucularımızı Allah korusun, ayağını Rabbim taşa değdirmesin. Ülkemizin, memleketimizin sırtı yere gelmesin" diye konuştu.



"ŞEHİTLERİN POSTERLERİ AÇILDI"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır" dediği esnada, salondaki partililer, Afrin şehitlerinin fotoğrafları ile zeytin dalı resminin yer aldığı dev posteri açtı. Bir süre postere bakan Binali Yıldırım, "Gençler sizde bu iman oldukça, bu ülkeye kimse zarar veremez" ifadelerini kullandı.



Konuşmasına devam eden Yıldırım, "Kimseyi diliyle, inancıyla, mezhebiyle etnik kökeniyle değerlendirmedik. Bizim için insan, eşrefi mahluktur. Suriye’de, Afrin’de aynı anlayışla ilerliyoruz. Mezhep çatışma çıkarmaya çalışanlara karşı mücadele ediyoruz. Etnik katliam yapanları def etmek için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.



Yıldırım, terör örgütlerine destek veren ülkelere yönelik mücadeleyi de sürdüreceklerini vurgulayarak, "PKK/YPG/DEAŞ’ın oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler, ülkemizin geleceğinini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek, sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SEMPATİ BESLEYENİN ELİNE KAN BULAŞIR"

Yıldırım, meşru devletlerin terör örgütlerinden dost edinemeyecğini kaydederek, "Başkasının acılarını hissetmeyen, emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Meşru bir devlet terör örgütlerinden hiç birini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Senelerdir, dostlarımıza bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak, görmeyin. Kan dökücü terör örgütleri ile aranıza erişilmez mesafe koyun. Biz yılmadan, usanmadan, bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkamaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, yarınlarımız, bugünden çok daha güzel olacak" dedi.





CUMHUR İTTİFAKI

Yıldırım, MHP ile yapılan Cumhur ittifakı hakkında bilgi vererek, "Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz, seçim havasına giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmelerimizi tamamladık. Cumhur ittifakına yönelik, kanun teklifini meclise sunduk. Bu yasa tasarısıyla öncelikli hedef, seçim güvenliğini sağlamaktır. İptalleri, şaibeleri ortadan kaldıracak. Daha önce yapılan ittifak çalışmalarını gizli kapaklı, ittifakları, artık ortadan kaldırıyoruz. Her şey milletin gözü önünde olacak" dedi.



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhur ittifakı ile ilgili yaptığı ahlaksız teklif yorumunu da hatırlatan Binali Yıldırım, "CHP'ye Ama ne yaparsak yapalım, CHP’yi mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Buyurun siz de katılın. Tekliften memnun olmamışlar. Biri çıkmış diyor ki, 'Cumhur ittifakı ahlaksız teklif.' Bu nasıl bir kendini bilmezliktir. Milletin Cumhur ittifakına, milletin adının geçtiği yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bu nasıl bir siyaset. Fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Ne yaptıklarının, ne de söylediklerinin farkındalar. Diyecek bir şeyleri de yok. Bunlar daha önce 14 partiyle ittifak yaptı mı? Hem de Cumhura karşı. Aynı şekilde 16 Nisan oylamasında "Hayır" cephesi kuranlar, ittifak yapanlar, bölücü, bölücü sevenlerle beraber çalışanlar, bunlar değil miydi? Ne çabuk unuttunuz. İşte bugüne kadar, korsan olarak yaptıkları, yapılan bu ittifakları, meşru hale getiriyoruz, yasal hale getiriyoruz. Onların anlayacağı dille söylüyorum. Buyurun er meydanına diyoruz. Bizim milletimize güvenimiz tam. 16 yıldır milletten karne alıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"AĞAÇTAN MAŞA, APTALDAN PAŞA OLMAZ"

Yıldız, CHP'lilerin Cumhur ititfakı ile ilgili eleştirilerine Malatya bölgesinde sık sık kullanılan bir atasözü ile cevap vererek, "Sadece ülkemiz için milletimizin geleceği için çalıştık. Fitneye fesada geçit vermedik. Belli ki bundan rahatsız olanlar var. Varsın olsunlar. Bize saldırıyorlar, varsın saldırsınlar. Malatya’nın bu güzel sözü ile bir cevap verelim mi ? Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. İktidar nasıl olunur, milletin desteği ile ile olunur, Malatya’nın desteği ile olunur" dedi.

"MİLLET DE SİZDEN TİKSİNİYOR"

Yıldırım, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" lafından tiksindiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez, lafından tiksiniyorum diyorlar. Millet de sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden, bu millet tiksinir. Değerli gençler, şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Milli ve yerliyseniz, niye gocunuyorsunuz" cevabını verdi.



GENÇLERE CUMHUR İTTİFAKI MÜJDESİ

Cumhur ittifakı ile ilgili yasa tasarında gençler için müjdelerinin bulunduğunu ifade anlatan Yıldırım, Gençlerimize bu yasa teklifinde bir müjdemiz var. Anayasa değişikliği ile seçme, seçilme yaşını milletvekilliği için 18‘e düşürmüştük. Ancak bu değişiklik, yerel yönetim seçimlerini kapsamıyordu. Bu kanunla, gençlerimiz, 18 yaşına giren, tamamlayan milletvekili adayı olduğu gibi, belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar gibi tüm seçimlere de aday olabilecekler" şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından önce kahramanmaraşta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı salondakilere izlettirildi.