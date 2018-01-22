AĞAÇ DİKTİ

Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu incelemeler sırasında çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çakır, söz konusu caddede alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başkan Çakır, “Düzenleme çalışmaları tamamlanan caddede şu an ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Yeşilçam caddemiz Tandoğan, Göztepe, Yıldıztepe mahalleri ile Orduzu bölgemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Prestij caddesi olarak planladığımız caddemizde ciddi manada yatırım yapıldı. Bu caddeye 10-15 yaş aralığında 500 dolayında yetişmiş ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak tek hedefimiz daha yeşil bir Malatya ve yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır. Yapılan çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.