AFRİN’DE DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Programda konuşan ve Afrin üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Vali Ali Kaban, “Afrin, düğümün çözüleceği yer” dedi.

Malatya Valiliği bünyesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD Malatya Şubesi, Memur-Sen Malatya Şubesi, İHH Malatya Şubesi ve Cihannuma Vakfı tarafından müşterek olarak tertip edilen “Kardeşlik Sınır Tanımaz Malatya’dan İdlib ve Doğu Guta’ya Şefkat Eli” adı altında 20 TIR insani yardım konvoyu gönderildi.

2. Ordu Komutanlığı önünde gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya İl Milli Eğitim Müdür Ali Tatlı ve STK temsilcileri katıldı.

İlk konuşmayı Ali Tatlı yaptı. Tatlı, katkı veren bütün öğrencilere yardımlaşma duygusu içerisinde hareket ettikleri için bütün öğrencilere, okullardaki bütün çalışanlara, velilere ve yardımda emeği geçen bütün taraflara teşekkür ettiğini söyledi.

Malatya İl Milli Müdürü Ali Tatlı, 218 milyon 23 bin 35 TL’lik yardım çeki Arakan’a gönderilmesi için İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin’e takdim ettikten sonra söz alan Vali Ali Kaban, yakın zamanda yaşanılan 15 Temmuz’un ülkeyi sıkıntıya sokacak bir süreç olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı.

BU BÜYÜK BİR FELAKETİN ATLATILMA SÜRECİYDİ

Vali Kaban sözlerine şöyle devam etti:

“Bu büyük bir felaketin atlatılma süreciydi. Ama biz ne kadar şanslı bir milletiz ki ne kadar şanslı insanlarız ki artık üzerimizdeki oynanan oyunun büyüklüğünü hala bilebileceğimizi zannetmiyorum. Bu zamanla açığa çıkacak bir durum. Kahraman askerimiz, kahraman ordumuz, daha bu hadiselerin kırkı çıkmadığı için hemen bir operasyona girişmek durumunda kaldık. Fark edildi ki hemen Güney sınırlarımız üzerinden ülkemizi çok büyük sıkıntıya sokacak bir süreç var. İşte Fırat Kalkanı Operasyonu boyutu. O operasyon başarıyla sonuçlandırıldı. Büyük bir operasyondan çıkmış bir asker o operasyonun içerisinde içinden bir uru, kanser maddesini attıktan sonra kalktı büyük bir operasyona girişti. Bu yetmiyormuş gibi İdlib’te bir operasyon daha oldu.”

‘SİVİLLERE SALDIRI YAPILDI’ DENİLDİ

Afrin üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Vali Kaban, “Şimdi de Afrin ile devam ediyor. Ama artık Afrin belli ki bir düğümün çözüleceği yer. Onun için Afrin üzerinden oyunlar oynanıyor. Hepimiz görüyoruz, tekrarına gerek yok herkes çok net bir şekilde gerek medya gerekse sosyal medyadan bunları takip ediyor. Orada askerimize ve milletimize iftira ediliyor. Bunun da iftira olduğu ilgili kuruluşlar tarafından gösterildi. ‘Sivillere saldırı yapıldı’ denildi. Hepsinin bir iftira olduğu gösterildi. Daha önce yaşanmış şeyleri sanki bizim askerlerimize iftira ile yamamak istediler. Ellerinde kaldı. Biz şuanda sınırlarımız dışında askerlerimiz merkezinde bugün bunları uğurlarken bu mesajı da açıklıkla vermiş oluyoruz. Bizim askeri bırakın sivili herhangi bir canlıyı bile zarar vermeyi bilakis onların yaşaması için gittiği yerde bütün teçhizatı ile destek verdiği için gönderdiğimiz bu malzemeleri gönderirken Afrin’deki bütün askerlerimize dualar ediyoruz. Buradan Afrin’de ve daha önce de şehit olan bütün askerlerimizin bir başka yaşamda bizi gördüğüne inanıp, kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Milletimiz var olsun diyoruz” şeklinde konuştu.