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Afrin Harekatı’na tam destek 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren okçular, askerleri ziyaret ederek tam destek verdi. 

Afrin Harekatı’na tam destek 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren okçular, askerleri ziyaret ederek tam destek verdi. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 14:22
Afrin Harekatı’na tam destek 

Cebelibereket Geleneksek Okçuluk Spor Kulübü Derneği önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Adana, Elazığ, Kahramanmaraş okçuluk dernekleri destek verdi. Geleneksel okçuluk kıyafetleri giymiş okçular dernek binasının önünden “Dünün akıncıları, bugünün komandoları Afrin için ele ele, hep birlikte sefere” pankartı eşliğinde, ellerinde Türk Bayraklarıyla Garnizon Komutanlığı’na yürüyüş yaptılar.
Askeri yetkililer tarafından karşılanan okçular, askerlerle sohbet ederek moral verirken Kayı Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü Üyesi Mehmet Çetinkaya, çevre il ilçe okçuluk okulu ve dernekleriyle etkinliğe destek verdiklerini ifade etti.
Garnizon ve Jandarma Komutanlığına ziyaretlerde bulunduklarını kaydeden Çetinkaya, “Ülkemiz içerisinden geçtiği bu önemli süreçte tarihte olduğu gibi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da Malatya’da olduğu gibi bugünde Mehmetçiğimizin moralini yüksek tutmak için buraya geldik” dedi.


Cebelibereket Geleneksek Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Selahattin Arpacı, Günün akıcılarını temsilen bugünün komandolarıyla buluştuklarını, moral verdiklerinin altını çizerek Arpacı, “Akıncılar nasıl zamanında ileri saflarda savaşların kazanılmasında büyük rol oynamışsa günümüzün komandoları da aynı şekilde akıncı misali ileri saflarda savaşmaktadırlar ve Türk milletinin bekası için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bizlerde onlara moral desteği olmak, dünün akıncıları bugünün komandolarısınız demek için arkadaşlarımızla bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize destek veren çevre illerimizdeki okçuluk okulu ve derneklerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Elbistan Aplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Derneği Başkanı Halil Kozanoğlu da asker olarak doğduğunu asker olarak ölmek istediğinin ifade ederek, “Bu tuh bizim içimizde var. Bu ruh milletimizin içerisinde var. Bu millet diriliyor tekrar dirilişe geçti” ifadelerini kullandı.

İHA

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Türk Silahlı KuvvetleriAfrinPYD/PKK Ve DEAŞCebelibereket Geleneksek Okçuluk Spor Kulübü DerneğiMalatyaMalatya Haberleri
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