Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144

AFRİN HAREKATINA DESTEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Resim Sergisinde oluşturulan Afrin köşesiyle Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.

AFRİN HAREKATINA DESTEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Resim Sergisinde oluşturulan Afrin köşesiyle Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 17:01
AFRİN HAREKATINA DESTEK

Sölküprü Semt Konağı’nda Resim Kursu öğrencilerinin eserleri sergiyle görücüye çıktı. 95 eserin yer aldığı sergide karakalem ve kuru boya çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat’ın nezaretinde hazırlanan sergide genç ressamların ilk eserleri yer alıyor.

Sergide özel olarak oluşturulan Afrin köşesinde de Zeytin Dalı Harekatına destek mesajı verildi. Kahraman Mehmetçiklerimizin resmedildiği köşede 7 eser sergileniyor. Afrin haritası üzerine Ay Yıldız’dan oluşan Al bayrağın da resmedildiği köşe, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 1 hafta açık kalan sergide Müzik Öğretmeni Can Atakan Garip’in koordinatörlüğünde Müzik kursiyerleri tarafından mini bir konser de verildi. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 18.03.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
RESİM SERGİSİMalatyaAfrin Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EMANETLERİDİR'
'PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN EMANETLERİDİR'
SADIKOĞLU'NDAN ÇANAKKALE MESAJI
SADIKOĞLU'NDAN ÇANAKKALE MESAJI
AVŞAR'DAN KANDİL MESAJI
AVŞAR'DAN KANDİL MESAJI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim