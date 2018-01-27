“AFET KANUNU ÜRETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,Y azıhan Ziraat Odası’nı ziyaret ederek oda yöneticileri ve üreticilerle uzun süre sohbet etti.

“TARSİM YARAMIZA MERHEM OLMADI”

Ziraat Odaları Koordinatörü ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Afet Kanunu’ndan kaynaklı üreticilerin sıkıntılarını aktararak, “Afet Kanunu’ndaki yüzde 40’lık mal varlığını kaybetme şartı üreticileri mağdur duruma düşürmektedir. Geçen hafta Malatya’da yağan sulu kar rakımı bin 200’ün üzerindeki kayısı bahçelerinde ciddi zararlar meydana getirdi. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz de bu konuda çalışmalar yapıp zarar tespiti yapacaklarını söyledi. Üreticilerin zararlarının karşılığını alabilmesi için afet kanunundaki yüzde 40’lık sınırın değiştirilmesi lazım. Eğer bu değişiklik yapılmazsa sadece kağıt üzerinde zarar tespiti yapılır ama üretici zararının karşılığını alamaz. Aynı zamanda kar yağışı ile afetler de TARSİM kapsamında. Ancak TARSİM’in süresi 6 ay olduğundan dolayı geçen yıl poliçe yapan üreticiler kar yağışından kaynaklı zararlarını alamayacaktır. Bu yıl yeni poliçe yaptıran çok az üretici dışında kimse TARSİM’den ödeme alamayacak. Üreticilerimiz her zaman afetlerle karşı karşıya. Sel, don, dolu, rüzgar afet ilk önce çiftçiyi ziyaret ediyor. Ülkemizde üreticiyi koruyacak bir sistem yok. TARSİM de üreticinin yarasına merhem olmadı” şeklinde konuştu.

“TARIMIN DURUMU İÇLER ACISI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada, “Yazıhan Ziraat Odası önemli bir kurumumuz. Yunus Kılınç da Yazıhan ve Malatya’da ki üreticilerimizin sorunlarını layığı ile gündeme getiriyor. Türkiye tarımının durumu içler acısı durumda. Samanından etine, buğdayından arpasına kadar her şeyi ithal eder hale gelmişiz. Yanlış politikalar sonucu bu duruma geldik. Tüm ürünlerin yetişebildiği bir ülke her şeyi ithal eder hale geldi. Tarım geleceğimiz için önemli. Türkiye’yi ayakta tutacak sektör tarımdır. Malatya çok önemli bir tarım kenti. Sadece kayısı değil, buğdayı, kirazı, cevizi, elması var. Ama bir tarım kenti olarak pek çok alanda problemimiz var. Sulama ayrı bir dert. Ürünün para etmemesi ayrı bir dert. Yazıhan’a uzun yıllar sonra baraj yapıldı. Onun da sulama kanalları unutulmuştu” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR AMA”

“Afet durumunda mal varlığının yüzde kırkının kaybolması şart koşulması kabul edilemez” diyen Ağbaba, “Ürününün yüzde 70-80’ini de kaybeden üreticinin evi veya arabası varsa afet kapsamına alınmıyor, yardım yapılmıyor. Yazıhan’da Hekimhan’da, Doğanşehir ve Akçadağ’ın yüksek köylerinde ciddi bir kayıp var. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kanun teklifi vereceğiz. Gündeme getirmemi istediğiniz hangi konular olursa yanınızda olacağım. Her zaman Malatya’nın sesi olmaya çalışıyorum. Birileri rahatsız oluyor ama kusura bakmasınlar benim görevim kimseyi ayırmadan Malatya’nın uğradığı sorunları gündeme getirmek, milletvekilliği görevini layığı ile yapmak. Mecliste en çok sesi çıkan il Malatya. Bundan sonra da Malatya’nın sesi olmaya devam edeceğim” sözlerini kaydetti. (Bülten)