Trafik kazası, saat 13.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Halep Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kangal istikametinden, Sivas istikametine gitmekte olan 34 yaşındaki Selçuk D. idaresindeki 35 YCM 34 plakalı otomobil, Sivas'tan Kangal'a giden Abdullah F. idaresindeki 58 LD 393 plakalı meyve yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İLK MÜDAHALE 112’DEN GELDİ

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve bölge jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Abdullah F., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Otomobil sürücüsü 34 yaşındaki Selçuk D. ise kaza sonrası araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkışan sürücü Selçuk D., bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde bulunan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk D., hastaneye kaldırıldı.





KARAYOLU BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Sivas-Malatya karayolu Halep Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada her iki araç da, kullanılmaz hale geldi.apple-converted-space"> Kaza sonrası Sivas-Malatya karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

İHA