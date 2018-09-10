AF HASSAS BİR KONU İDAM İSE GELMELİ

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde devam edip etmeyeceğine iki partinin oturup konuşup karar vereceğinin mesajını veren Koca, “Cumhur İttifakı’nı sadece bir seçime has olmamasını, Mecliste de bu ittifakın devam etmesini arzu ettiğimizi, başta en yetkili ağızdan, Cumhurbaşkanımızın ağzından ifade etmiş durumdayız. Bizim arzumuz toplumun huzuru ve refahı için, toplumsal barış için, Cumhur İttifakı’nın devam etmesi yönünde. Ama yerel seçimlerde bu ittifakın devam edip etmeyeceği iki partinin oturup konuşmasından sonra netleşecektir. Belki bazı yerlerde bir partinin adayının desteklenmesi söz konusu olabilir. Şu anda henüz onun için bir şey söylemek erken, iki partinin de karşılıklı görüşüp bu konuda ki ortak kararı önemli, henüz bir şey söylemek erken” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI VE MHP

Cumhur İttifakı’nın Malatya'da MHP'nin bir milletvekili çıkarmasına katkı sağladığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Cumhur İttifakı’nın Malatya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili çıkarması ciddi anlamda katkısı oldu. Çünkü, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi 'de cumhurbaşkanımızı kendi adayları olarak kabul etmişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim argümanlarından biri oldu. Bu Milliyetçi Hareket Partisi anlamında ciddi bir avantajdı. Çok şükür, Malatya'da kavga gürültü anlamında, tartışmalar yaşanmıyor. Ama biliyorsunuz bu seçimde en küçük bir tartışmaya dahi meydan vermedik. Bu olumlu tablonun da elbette Milliyetçi Hareket Partisi'ne faydası oldu. Bu, Milliyetçi Hareket Partisi için kazançtır, ittifak içinde kazançtır” ifadelerine yer verdi.

AF VE İDAM CEZASI

Af ve idam konusunda düşüncelerini dile getiren Koca, “İdam cezasının gelmesini özellikle bazı suçlar için gelmesini bende çok istiyorum. Ama biliyorsunuz af, geri dönüşü olmayan bir konudur. Kaldı ki af konusunda çok hassas dengeleri gözetmeniz gerekir. Bir defa kişilere karşı işlenen suçlar vardır. Siz devlet olarak bir başka vatandaşa karşı işlenen suçları affedersiniz, vatandaşın adalet duygusunun zedeleyebilirsiniz. Vatandaşın acısını söndüremezsiniz körüklersiniz. Bu nedenle af konuşulurken, işlenen suçtan zarar gören vatandaşların durumunun değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com