Adliye binasının projesi bitti, yeri hazır

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile Malatya Baro Başkanı Enver Han'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tüfenkci, ilk olarak göreve yeni başlayan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran'a ziyarette bulundu.

MALATYA'NIN ADALET HİZMETİNE KATKI SUNMAK İÇİN BURADAYIZ

Ziyarette konuşan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya'nın dokuzuncu görev yeri olduğunu anımsattı. Malatya insanının İç Anadolu Bölgesi insanına profil olarak benzediğini ifade eden Savran, "Malatya'nın adalet hizmetine elimizden geldiğince katkı sunmak için buradayız. Teşkilat olarak elimizden gelen katkıyı en iyi şekilde sunacağız" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Savran'a görevinde başarılar dileyerek, "Başsavcımız gerçekten değerli bir hukukçu. Görev yaptığı yerlerde de bunu göstermiştir. İnşallah Malatya'mıza da değerli hukukçu kimliğiyle çok şey katacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tüfenkci, Malatya'nın bir adliye binasına ihtiyacının olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu adliye binası yetmiyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde yatırım programında vardı ama yer noktasındaki kararsızlık nedeniyle o gerçekleşmedi. Şimdi de tasarruf tedbirleri noktasında 2018 programına alınamamıştı inşallah 2019 veya en geç 2020'de Malatya'nın adliye ihtiyacını, talebini takip ediyoruz, hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah başsavcımızda bu konuda gayretkar olur. Birlikte hem Adalet Bakanlığı nezdinde hem de Maliye Bakanlığı nezdinde birlikte takip ederiz. Bildiğim kadarıyla projeleri bitti, yeri hazır. Bu noktada yatırım ödeneğini yaptığımızda Malatya'ya kazandırmış oluruz. Çünkü Malatya'da arkadaşlarımız parçalı olarak görev yapıyorlar. Fiziki anlamda da bu binada sıkışmış durumdalar. Bu bina artık ihtiyaçlara cevap vermiyor."

Tüfenkci, daha sonra geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Malatya Baro Başkanı Enver Han'ı ziyaret etti.Tüfenkci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Han, "Baromuzun gururu, üyesi, bizim ağabeyimiz, Malatya barosunun Türk siyaset sahnesine yetiştirmiş olduğu, en yüksek mertebede üstadımızı ağırlıyoruz. Bakanımızdan Malatya barosu olarak yeni adliyemizin bir an önce Malatya'ya kazandırmasını ve bu konuda çalışmalar sergilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci ise yeniden Malatya Baro Başkanlığına seçilen Enver Han'a görevinde başarılar diledi.Han'ın değerli bir hukukçu olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Yılarca Malatya Barosunun mensubu olmaktan ve birlikte çalışmaktan büyük onur ve şeref duyduk. Malatya Barosu bir anlamıyla aile ortamı bir anlamıyla da hak ve hukuk mücadelesinde öne çıkan barolarımızdan birisi. Dolayısıyla bu baroda kayıtlı olmak ve görev yapmak ayrı bir şeref ve onur. Temsiliyet noktasında da üçüncü dönem seçilen başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diliyoruz" sözlerine yer verdi. (Haber Merkezi)