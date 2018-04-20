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Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza

Adıyaman-Malatya karayolunda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza

Adıyaman-Malatya karayolunda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 12:25
Adıyaman Malatya Karayolunda Ölümlü Kaza

Edinilen bilgiye göre, Erhan B., idaresindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç, Çelikhan-Adıyaman karayolunun 8. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Leyla Yıldırım’a (51) çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Erhan B. ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Leyla Yıldırım’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Son Güncelleme: 20.04.2018 12:39
Anahtar Kelimeler:
ADIYAMAN MALATYA KARAYOLUKazaLeyla Yıldırım
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