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ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasında seçimlere kısa bir süre kalırken, esnaf İsmail Akyürek yaptığı açıklamayla aday olduğunu duyurdu. Bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Akyürek, projelerini açıkladı. 

ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasında seçimlere kısa bir süre kalırken, esnaf İsmail Akyürek yaptığı açıklamayla aday olduğunu duyurdu. Bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Akyürek, projelerini açıkladı. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 15:22
ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

Akyürek, zamanın gerisinde kalan değil zamanla yarışan bir vizyon oluşturmak için aday olduğunu belirterek, 4 Şubat’ta yapılacak oda seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Akyürek, “Bir seneye yakındır çalışmaya başladık. Oda başkanlığına biz de adayız. Bunu her konuşmamda belirttim, 18-20 yıldır da Sıtmapınarı’nda esnaflık yapıyorum. Esnafımızın sorunlarını, içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Ve bu göreve de dinamik, genç, atılgan, girişken yönetimimizle başladık. Yönetimimdekiler esnaf olup, işin içinde olan, aynı sıkıntıları yaşayan, çerezcimiz, büfecimiz, bayiimiz, tütüncümüz hepsi bu sorunları içinde yaşayan esnaflardır. Esnafımızın sorunları çok, derdi büyük, yani onun derdine çözüm olacak, sorunlarına cevap verecek bir odamız var ama o odayı yöneten arkadaşlarımız sorunlara çözüm getiremiyor. Biz bu eksikliği gidermek için odaya aday olduk. Mesela tütüncü esnafımızın büyük bir sorunu var, tütünün adını kaçağa çıkardılar, bu kaçak değil, kendi öz malımızdır. Adıyaman’da, Malatya’da çiftçilerimizin yetiştirdiği ürün, kendi içiyor, kendi satıyor. Bu tütüncü arkadaşlarımızın bile yanında durulmadı. Bugün kendi esnaflarımızın sorunlarından biri ulusallar. Bununla ilgili bir şey yapılmadı. Bir de yaz geldiği zaman esnafımızın işgaliyet sorunu var. Bu durum ne bir belediye, ne de başka bir birimle görüşüldü. İnşallah seçildiğimiz takdirde ve iyi bir duruma geldiğimizde bu sorunlara birlikte çözüm bulup hep birlikte, denetimimizle, esnafımızla bu işlerin üzerine gidip, nerede sorun varsa en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız” dedi.

"Esnaf, odasıyla küsmüş"

Akyürek, esnafların küskün olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
“4 Şubat’ta yapılacak seçimde inşallah seçilirsek, yönetimimizle birlikte valilikle, emniyetle, belediye ile ve hangi kurumla sorunumuz varsa, en iyi şekilde kolaylaştırıp çözeceğiz. Şuan 2 bine yakın, bin 600’e yakın oy kullanan var ve seçimlere katılımlara bakıyorsunuz, 300, 500, 700 civarı. Yani 2 bin kişilik bir odada en fazla 700 kişinin katılması anormal bir durum. Bu durumun sebebi, esnaf odasıyla küsmüş, hizmet alamadığı için, bir şeyler yapılmadığı için. Ama inşallah biz esnafımızla barışacağız, oda hepimizin ve sahip çıkmalıyız. Esnafın yanına gidip sorunlarını dinlemezsen, esnaf küser gider, esnafımızın yanına seçimden seçime değil, her zaman gideceksin. Tüm esnafımızla genel kurula katılmayı, çoğunluğu sağlamayı istiyor ve diliyoruz. Seçimden sonra 300 oyla kazanan kişi bir şey yapamaz ama 2 bin oy alan kişinin sesi daha başka olur.”

busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bakkallar Bayiler OdasıMalatyaBusabahIsmail Akyürek
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