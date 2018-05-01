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Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi Saime Palancıoğlu Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Malatya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi Saime Palancıoğlu Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Malatya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 16:33
Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

Aday adaylığı başvurusu için MHP İl binasına gelen Saime Palancıoğlu, burada bir açıklama yaptı. 27. dönem milletvekilliği seçimleri için MHP’den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Aday adaylık başvurusunu Bozkurt'un Asena'nın otağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde, siz kıymetli Ülküdaşlarımla beraber kamuoyuna duyurmak benim için onur verici. Bizleri yan yana getiren Rabbime şükürler olsun” ifadelerine yer verdi. Ülke ve millet olarak zor günler geçirdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, “Vatanımız içeride ve dışarıda hain emellerle dolu insanlar tarafından kuşatılmaya çalışılmış, her türlü oyunlar oynanmıştır. Fakat bu milletin karşısında bu hainler 15 Temmuz gecesi çaresiz kalmıştır. Rabbime şükürler olsun. Önce ülkem ve milletim sonra partim diyen, liderimiz Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi ve sonrası duruşu biz ülkücülerin duruşudur. Liderimizin çizdiği yol bizim yolumuzdur” şeklinde konuştu.

Milli İttifak olarak Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Palancıoğlu, “Seçimlerde sıralamam ne olursa olsun. İster birinci sıra, ister altıncı sıra ister ise liste dışı olayım dün olduğu gibi bugünde yarında vatanıma memleketime hizmet için Liderimizin emrinde olacağımı buradan ilan ediyorum. 30 yılı aşkın aktif siyaset hayatımda ikbal için ne davama ne siz Ülküdaşlarıma ne de şahsıma leke getirecek hiçbir oluşumun içerisinde olmadım. Nasip olursa, bu davanın vekili, nasip olmazsa, Ülküdaşlarımızın kardeşi Ülkücü hareketin bir neferi, bir Asena'sı olmaktan gurur duydum ve gurur duyacağım. Çizgimi bozmadan şuan karşınızda alnımın akıyla nefes alıp vermemi takdir eden, Rabbime şükürler olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, aday adaylığı başvurusunda bulunan Palancıoğlu’na başarılar dileyerek, “Hep birlikte önce ülke genelinde sonra yerelde milletvekillerini almamız için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 01.05.2018 16:36
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAday AdayıMHPSaime Palancıoğlu
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