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Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, milletvekilliği aday adaylık başvurularının bugün başladığını belirterek 29 Nisan'da sürecin sona ereceğini açıkladı.

Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, milletvekilliği aday adaylık başvurularının bugün başladığını belirterek 29 Nisan'da sürecin sona ereceğini açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:35
Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Genel seçimleri öncesinde aday adaylığı müracaatları ile ilgili bilgiler verdi. 24 Nisan itibariyle partilerinde milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını belirten Kahtalı, 29 Nisan Pazar günü başvuruların sona ereceğini söyledi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için başvuru şartları ve formlarının İl başkanlıkları veya genel merkezin web sitesinden de alınabileceğini ifade eden Kahtalı, başvuruların ise şahsen yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.04.2018 16:52
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Hakan KahtalıAday AdaylıkAk PartiMalatyaMalatyahaberleri
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