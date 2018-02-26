ADAKLAR, ORAYA  BAĞIŞLANDI

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, bağışlanan adaklar hakkında yaptığı açıklamada, "Bağışçılarımızın adaklarını en iyi nerede değerlendirebileceğimizi düşündükten sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay önderliğinde faaliyetine devam den hasta ve hasta yakınları konukevinde değerlendirmeye karar kıldık. Böylelikle konukevinde kalan hasta yakınlarının ve hastaların hem sofralarını zenginleştirdik hem de üniversitenin bu çalışmasına destek vermek istedik” dedi.



Bu tür yardım faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini belirten Yalçın, “Bu kapsamda Malatyalıları MİAD’ın ve Üniversitenin bu eşsiz çalışmasına destek sunmaya davet ediyoruz. Bu hizmetleri dolayısı ile gerek Rektörümüze, gerekse bir vakıf bilinci ile faaliyete devam eden bu tesisisin yöneticileri Önder Uyanık ve ekibine gerekse bu kalıcı eseri Malatya’ya hediye eden MİAD’a Malatya halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

