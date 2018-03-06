ADAK'TAN ÇOK ÇARPICI İDDİALAR

Mevcut yönetimin Battalgazili çiftçiden her ay aidat aldığını ama o parayı çiftçiler için kullanmadığını iddia eden Yaşar Adak, çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Adak, Battalgazi çiftçisine gereken desteği vermek için aday olduğunu, kendini bildiğinden beri çiftçilik yaptığını ifade ederek : ''ben 1965 Battalgazi Ağılyazı Mahallesi doğumluyum . çiftçilikle uğraşmaktayım. Battalgazili çiftçinin sorunlarına çözmek için adayım, kaliteyi yükseltmek için adayım'' dedi .

Battalgazi Ziraat Odası mevcut yönetiminin çiftçilere faydasının olmadığını ifade eden Adak : Battalgazi'de şu an ki yönetimin kurulduğundan beri vatandaşa faydası yok . Mesela Battalgazi'de çiftçiden para almaktan başka bir iş yapmıyorlar . Ziraat odasının kepçesi var, bu kepçede 100 liraya çalışıyor, özel kepçede 100 liraya çalışıyor çiftçiye faydası yok. Bu kepçede 7 sene önce ki başkanın aldığı kepçedir, hiç bir şey yaptıkları yok.'' ifadesini kaydetti.

KİRALIK OYLARLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar'ın başkan olmak için çiftçilikle alakası olmayan insanların kiraladıkları 1 - 2 dönüm arazilerde çiftçilikle uğraşıyor gibi gösterip, o insanların oylarıyla başkan olduğunu iddia etti .

Battalgazi Ziraat Odası Başkan Adayı Yaşar Adak : '' Ne yapıyorlar, arazi kiralaması yapıyorlar, kendi başkan olmak için kiralık oylarla başkan oldu. Adamın çiftçilikle alakası yok, başkan getirmiş toprak kiralamış, çiftçi statüsünde gösteriyor. usulsüz oylarla, arazisi yok, çiftçilikle alakası yok ama ziraat odası yönetiminde '' iddialarında bulundu.

BATTALGAZİ ÇİFTÇİSİ ZOR DURUMDA

Battalgazili çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Adak, '' Battalgazi çiftçisi zor durumda. 45 bine yakın çiftçi var, para almasını biliyorlar ama hiç bir araç almıyorlar. Eğer ben başkan olursam, çiftçi için tüm araç gereçleri alacağız ve çiftçiye maliyetine hizmet vereceğiz. Odanın tüm gelir kaynağı çiftçiden aldıkları aidat ama o paraları ne yapıyorlar belli değil. Ben kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum . Ben istiyorum ki Ziraat Odası çiftçiye faydalı olsun. Dışarıda bir kepçe 100 liraysa, biz 50 liraya kepçe hizmeti vereceğiz . Ziraat odasının yönetimde çiftçilikle alakası olmayan kişiler var. Mevcut başkan çiftçi için 100 liralık bir şey aldıysa bana göstersin . Senede Bir Buçuk Trilyon para akıyor odaya, ortada çiftçinin yararına bir şey yok . Yönetimdeki kişilerinin çoğu çiftçi değil, türkücü, davulcu, zurnacılar var. Bunların çiftçililikle ne alakaları var. Biz kendimiz çiftçilik yapıyoruz biz çiftçiye maliyetine yardımcı olmak için aday oluyoruz . Ben birileri gibi cebimi doldurup, gezmek için aday değilim '' iddialarında bulundu.

SİNEM HATUN TAVUT ( busabahmalatya.com)