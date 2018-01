AÇILIŞI BAKAN YAPTI

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi altında açılışın yapılacağı alana gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci çiçeklerle karşılanırken, Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Yeşilkonak Halk Oyunları Ekibi de açılışa özel yerel oyunlar sergiledi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetlerinin ilçe genelinde yaygınlaşması adına hizmete sundukları Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ile Şehit Nurettin Metin Parkı'nın Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni etti. Türkiye’deki barış ve kardeşlik ortamına yönelik saldırılar sırasında vatan topraklarının korunması için canını vermekten kaçınmayan bütün kahramanları saygı ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Polat, “Vatan topraklarının korunması sırasında şehitlik şerbeti içen ve tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran şehitlerimizin isimlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına ilçemize kazandırdığımız yatırımlarımıza şehit isimlerini vermeye ayrı bir özen gösteriyoruz.15 Temmuz Darbe kalkışmasını engellemek isterken hayatını kaybeden Şehit Ömer Halisdemir’in adını taşıyan Gençlik Merkezimiz ile terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden Malatyalı Nurettin Metin’in adını verdiğimiz Sosyal Yaşam Alanımızı hizmet açıyoruz” dedi.



Polat, “İlçemizin her noktasında kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin artması için hizmete sunduğumuz fiziki yatırımlarımıza yenilerini eklemenin onurunu yaşıyoruz. Yeşilyurt’un farklı noktalarında faaliyetlerine devam eden Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde 7’den 70’e binlerce hemşerimize el sanatları ve beceri kurslarının yanı sıra eğitim, sosyal ve kültürel hizmetler sunulmaktadır. İlçemizin en ücra noktasına kadar bu faaliyetlerimizi ulaştırıyoruz. Yeşiltepe bölgesinde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizin bir taraftan dinlenip spor yapabilecekleri diğer taraftan kültürel hizmetlerden yararlanacakları iki kıymetli yatırımı hizmete açmanın gururunu yaşamaktayız. İç ve dış tasarımıyla dikkat çekici bir yapıya sahip Gençlik Merkezimiz ile yeşil alanları, spor aletleri ve dinlenme alanlarıyla farklı bir anlayışla hizmete sunduğumuz sosyal yaşam alanımız Yeşiltepe’nin gelişim ve değişimine ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Malatya’daki değişim ve gelişim sürecinin bu ve benzeri yatırımlarla devam ettiğini söyledi. Yeşiltepe bölgesine kazandırılan Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Şehit Nurettin Metin Parkı'ndan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı kutlayan Bakan Tüfenkci, “Malatya’nın gelişim gösteren bölgeleri arasında yer alan Yeşiltepe’de bir Gençlik Merkezinin olması gençlerimizin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Yerel yönetimlerimizin çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın yanında olması, onlara sosyal, kültürel ve eğitim hizmetleri vermeleri bizim için değerli ve kıymetlidir. Yeşilyurt Belediyesini de bunu misyon haline getirmesinden dolayı ayrıca kutluyorum. Gelecek nesillerimizin vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkacak bir şekilde yetişmesine, bu anlamda eğitim almalarını önemsiyor ve hassasiyet gösteriyoruz. Gençlik Merkezimizin isminin Şehit Ömer Halisdemir konulması da 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına önemlidir. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan toprakları kolay kazanılmadı, bu topraklar üzerinde birçok emelleri olan, her daim bu aziz milleti karıştırmak adına her fırsatı değerlendirmeye çalışan hainler vardır. Birilerine maşa olma noktasında gönüllü olanlar var ama bu vatan için bu bayrak için canını feda etmekten çekinmeyen gençlerimiz ve nesillerimiz var. Bu iki önemli yatırımın hizmete açılmasında büyük emek sarf eden başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve protokol üyeleri tarafından Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Şehit Nurettin Metin Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi. Gençlik Merkezini gezen Bakan Tüfenkci, açılan kurslara katılan kadınlarla sohbet edip, yapılan ürünleri yakından inceledi.



Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Gençlik Merkezlerinde açılan kurslar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler sunduğu Bakan Tüfenkci’ye kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru dokuma halı hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Yeşiltepe Seyran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Şehit Nurettin Metin Parkı 'nınaçılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. busabahmalatya.com