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ACİL SERVİSE DÜZENLEME!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, acil servisteki yoğunluğun azaltılması amacıyla Yeşil Alan-1 ve Yeşil Alan–2 poliklinikleri oluşturuldu.

ACİL SERVİSE DÜZENLEME!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, acil servisteki yoğunluğun azaltılması amacıyla Yeşil Alan-1 ve Yeşil Alan–2 poliklinikleri oluşturuldu.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:02
ACİL SERVİSE DÜZENLEME!

İl Sağlık Müdürü Do. Dr. Recep Bentli imzası ile yayınlanan açıklamada, “Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke genelinde acil servislerde hasta yoğunluğu yaşayan sağlık tesislerinin acil servisleri içerisinde Acil Servis Yeşil Alanlarında bir düzenleme yapılmasını talimatlandırmıştı. Bakanlığımız bu düzenleme ile Acil Servislere başvuran hasta sayısı günde binin üzerinde olan hastanelerde, acil servislerin rahatlatılması ve acil servislere başvuran öncelikli hastaların daha hızlı, sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için acil servis içinde (yeşil 1) ve acil servise yakın fakat dışarısında (yeşil 2) yeşil alan hastaları için mesai sonrasında saat 23.00’e kadar poliklinik hizmeti verilmesi istenilmişti. Bu kapsamda Malatya İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmede; Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelinde yayınladığı acil servise başvuran hasta sayıları sıralamasında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin en yoğun ikinci hastane olduğu görülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Abdulvahap Boztepe ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş ile yapılan çalışma neticesinde;Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yeşil Alan-1 ve Yeşil Alan–2 poliklinikleri oluşturulmuştur” denilerek özetle şunlar kaydedildi:

KALP KRİZİ, SOLUNUM DURMASI…

“Acil servis bünyesinde oluşturulan Yeşil Alan-1 birimi içerisinde iki poliklinik açılmıştır. Normalde polikliniğe gitmesi gereken hastalar burada muayene edilmektedir. Böylece bu hastalar kalp krizi, emboli, solunum ve kalp durması veya travma sonucu çoklu organ zedelenmesi gibi hastalıklar nedeniyle hayati risk taşıyan hastalarla aynı yerde muayene edilmeyecek; böylece hem bu hastaların daha iyi hizmet alması sağlanacak hem de hayati risk taşıyan hastalara daha hızlı müdahale edile bilinecektir.

Acil servisin dışında oluşturulan Yeşil Alan-2 birimi ise acil servise yakın olan poliklinik hizmeti veren alan olup; burada akşam saat 23.00’e kadar vardiya poliklinikleri adı altında sekiz branşta açık bırakılarak poliklinik hizmetleri kesintisiz verile bilinecektir.Bu poliklinikler:
-İç Hastalıkları
-Kardiyoloji
-Göğüs Hastalıkları
-Genel Cerrahi
-Ortopedi
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
-Kulak Burun Boğazdır.

Yapılan bu düzenleme ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin hayati risk taşıyan hastalara daha kapsamlı ve yoğun bir çaba ile müdahalesi sağlanacak; hayati risk taşımayan hastalarımız polikliniklerde kesintisiz hizmet alabilecek; özellikle mesai dışı sevklerde acil servisimizin yoğunluğunu azaltacaktır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini kolay ulaşılabilir, daha nitelikli ve kesintisiz alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızın süreceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.02.2018 12:05
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Malatya HaberleriMalatyaYoğunlukAcil ServisMalatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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