“Açıklama bekliyoruz”

Gündeme bomba gibi düşen Esenlik’in 2 market şubesini AK Parti Malatya milletvekillerinden birisinin aldığı söylentileriyle çalkalanırken, bu iddialar çerçevesinde bir basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise,iddianın doğru olup olmadığının açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Esenlik’in Malatya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi olduğunu dile getiren Başkan Kiraz, belediye şirketi olması dolayısıyla bütün Malatyalıların bir malı olan bir şirket olduğunu söyledi.

Esenlik’in önemli bir kurum olduğunu belirten Başkan Kiraz, “Malatya aylardır Esenlik Şirketi’nde yaşanılan durumları konuşuyor. Bu iddialardan en önemlisi şirketin marketlerinden 2’sinin, şirketin borçları karşılığında AKP’li bir milletvekiline satıldığı. Bu iddiayı Esenlik Genel Müdürü yalanlamak isterken, bu iddiaların gerçek olduğunu ortaya koydu. Çünkü tam iddialarda yer verildiği gibi Genel Müdür Esenlik’in borçlarını ödeyemediğini, alacaklardan dolayı 3 dükkân, 9 daire ve 27 taşıtını alacaklarına karşılık verdiğini ifade etti. Tam da iddia böyleydi” diye konuştu.

“PARAYI NEREYE AKTARIYORSUN?”

Bazı konuların belirsizliğini koruduğunu dile getiren Başkan Kiraz, “Tüm Malatya’nın malı bu dükkanlar veya bu gayri menkuller satılırken bir ihale yapılmadığı görülüyor. Değerini bulup bulmadığı kamuoyunun önemli tartışma konusu. Kime satıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Bir itirafta bulunuldu ama bu durumlar hala belirsizliğini koruyor. Bu satışların kamuoyunun bilgisi dışında gerçekleşmesi 2 dükkanın bir milletvekiline satıldığı iddialarını da güçlendiriyor. Bunun altyapısını besliyor. Malatya’nın en büyük şirketlerinden birisi olan Esenlik nasıl zarar etti? Zarar ediyor, çünkü borçlarını ödeyemiyor. Neden borçlarını ödeyemiyor, bunu da anlamak mümkün değil. Marketi bedava açıyorsun, borca alıyorsun, peşin satıyorsun. Esnaf olan herkes anlar ki, bu şirketin borçlarını ödeyememesi mümkün değil. Peki, parayı nereye aktarıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ismi geçen Milletvekilinden bir açıklama beklediklerini ifade eden Başkan Kiraz, “Bu skandallar yaşanırken Belediye Başkanından bir tek kelime duymadık. Bundan sonra da duyar mıyız, bunu merak ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Kiraz, Esenlik’in kaç müdürü olduğunu ve Genel Müdürü başta olmak üzere bu müdürlere kaç lira maaş ödendiğini sorarak, bunun da şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını istedi.