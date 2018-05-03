Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102909
ALTIN
179.242
DOLAR
4.2419
STERLİN
5.7463
EURO
5.0717

Acı Yoksa Başarı da Yok

"Acı yoksa başarı da yok" sloganıyla tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Sinan İpek, Tecde Anadolu Lisesi öğrencileriyle seminerde bir araya geldi.

Acı Yoksa Başarı da Yok

"Acı yoksa başarı da yok" sloganıyla tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Sinan İpek, Tecde Anadolu Lisesi öğrencileriyle seminerde bir araya geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:49
Acı Yoksa Başarı da Yok

‘Acı yoksa başarı da yok’ sloganıyla tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Sinan İpek, öğrencilerin sınav kaygıları ve çalışma sistemlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin birçok ilinde 72 seminer veren İpek, düzenlenen seminerde 21 günlük alışkanlık dönemi, hafıza teknikleri ve bilgiyi çağırma metotlarının önemine dikkati çekti.

Sınavın renginin değiştiğini, artık alışığa gelmiş bir sınav formatının olmadığını vurgulayan İpek, “Akıl yürütme, yorum kabiliyeti ve soruda çıkarım sağlayabilen öğrencilerin bu sınavı başarı ile geçeceklerini düşünüyorum. Arıca 21 gün alışkanlık dönemi, hafıza teknikleri ve bilgiyi geri çağırma metotlarını da kavramalıyız. Sınava ‘acı yoksa başarı yok’ diyerek hazırlanmalısınız. Eğer bu sınavı geçmek istiyorsan saçın da dökülecek, sivilcen de çıkacak. Bu mücadele kavramı oldukça önemli” diye konuştu.

Yoğun ilginin olduğu programın sonunda İpek, öğrencilerle birlikte ‘acı yoksa başarı da yok’ sloganını tekrarladı. 

Anahtar Kelimeler:
Sinan İpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Topsöğüt Caddesi Asfaltlandı
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı
Hz. Peygamber’in Gündelik Hayatı Anlatıldı
Vali Kaban’dan, Tso Yeni Yönetimine Ziyaret
Vali Kaban’dan, Tso Yeni Yönetimine Ziyaret

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim