Acı Ve Dram Beyaz Perdeye Aktarılıyor

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi'nde çekimleri gerçekleşecek filmde Malatyalı oyuncular rol alacak. Bütün dünyanın sessiz kaldığı süreçte Türkiye’nin Suriyelilere kucak açmasının da işleneceği filmin, ilerleyen zamanlarda ise uzun metrajlı olarak çekileceği bildirildi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Oktay Alkan, oyuncular Nihal Çetin, Mehmet Berkhan Doğan, Defne Çoban ve Cem Çakır kameralar karşısına geçerek filmle ilgili bilgi verdi. Oyuncu Nihal Çetin, filmin gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alındığını belirterek, "Oradaki yaşanan katliamlar, işlenen cinayetler filmde anlatılıyor" dedi.

Çocuk oyuncu Mehmet Berkhan Doğan, "Filmin çok güzel olacağına inanıyoruz. Orada yaşananları tüm gerçekliğiyle anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR PROJE

Oyuncu Cem Çakır ise, "Film konusu, bütünlüğü açısından gerçekten çok ilgi ve dikkat çekici bir proje diyebilirim. Ben de bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum, film birçok insanın yarayan kanasına parmak basıyor olacak" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Defne Çoban da, "Oktay hocamızla beraber projeye başladık. Bizler projeye çok inanıyoruz, hepimiz ellimizden gelini yapıyoruz fazlasıyla. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur" dedi.

Filmin senaristi ve aynı zamanda yönetmeni olan Oktay Alkan, "Malatya’mızı daha iyi tanıtmak için bu filmi burada çekmeyi planladım. İstanbul’dan birçok teklif geldi ama ben kabul etmedim. Ben kendi şehrimde gerçekleştirmek istedim. Filmin konusu Suriye’de yaşanan iç savaşla alakalı. İnşallah ay sonu çekimlerimize başlayacağız. Film kısa film olarak kalmayacak. Uzun metrajını da yapacağız. Ben bu vesileyle Malatya Valisi Ali Kaban'a teşekkür ediyorum. Filmin başından sonuna kadar bizleri destekledi. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu. busabahmalatya.com