Acar’dan kombi ve baca temizliği uyarısı

Kış ayına z bir süre kala kış ayı hazırlıkları da devam ediyor. Bu anlamda kış ayı gelmeden önce en önemli yapılması gereken hazırlıklardan birisi de baca temizliği ve kombi bakımı. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Malatyalılara sürekli baca temizliği konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getiren Başkan Acar, çünkü istatistiklere göre yangınların yüzde 25’ini temizlenmemiş bacalardan kaynaklandığının Türkiye genelinde bir gerçek olduğunu söyledi.

BU ÖNLENEBİLİR BİR SIKINTI

Baca temizliğinde zamanın geçmediğini ifade eden Başkan Acar, şunları kaydetti:

“Ayrıca temizlenmemiş bacalardan dolayı soba zehirlenmeleri meydana gelmekte. Malatya lodoslu rüzgârlara pek açık olmadığı için belki en az zarar gören iller arasındayız. Fakat hemen hemen her yıl bir veya birden fazla değerleri hemşehrimizin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiğini şahitlik etmekteyiz. Bu önlenebilir bir sıkıntı. Değerli hemşehrilerimizin küçük bir dikkati, küçük bir gayreti bizi ölüme kadar götürebilecek tehlikeyi bertaraf edebilir. Bu da baca temizliğiyle mümkün olur. Tabi ki bizler yaz aylarında bacaların temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Ama Malatya’mız için yaz ayı bitmiş değil, daha sıcaklıklar 30 derece civarında. Yaz aylarında bacanın içindeki kurum denilen malzeme tam kuru halde oluyor ve en ufak bir dokunuşta bunu tamamen sökü olabiliriz. Baca temizliğinin zamanı geçmiş değil, zararın neresinden dönersek kârdır, tabiriyle inşallah değerli hemşehrilerimizin bu konudaki hassasiyetlerini artırmalarını bekliyoruz.”

MİLLİ GELİRİMİZ KAYBOLUYOR

Kombi temizliğinin önemini de açıklayan Başkan Acar, “Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ve il merkezimizde genel itibariyle artık kombiler kullanılmakta, doğalgaz kullanılmakta. Doğalgaz kullanan hemşehrilerimiz de doğalgaz kombilerinin ve yakıt aparatlarının temizliğini yapmaları gerekmekte. Bunun için ilgili yetkili firmalara bunu yaptırmaları gerekiyor. Aksi halde yakıt kaybı oluyor hem daha fazla para ödeyerek daha az ısınmış oluyoruz hem de milli gelirimiz kayboluyor. Çünkü biz ülke olarak enerjide dışa bağımlıyız. Bunun için hassas olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Yakıtı tasarruflu kullanmamız gerektiğine inananlardanım. Hemşehrilerimizin bu bakımdan kombi bakımlarını yaptırmaları lazım. Kombi bakımı yapıldığında aslında birinci derece kullanıcısına faydası olacak. Daha az yakıtla daha fazla ısınmış olacaklar. Kombi temizliği de çok önemli. Bunu ihmal ettirmeden yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz” diye konuştu.