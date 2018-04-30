Acar, Aday Adaylığını Açıkladı

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Av. Ramazan Acar,AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında yapılan milletvekili aday adaylığı başvurusunda konuşan Acar, “Bugün 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili milletvekili adaylık başvurumuzu il başkanlığımıza teslim ettik. Çok önemli bir seçim arifesindeyiz. 2017 Nisan ayında referandumla anayasa değişikliği paketini oyladık ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu seçimlerde genel başkanımız, ümmetin umudu, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek oyu vererek sistemi değiştirmiş olacağız. Tabi sistemin daha güçlü olması ve yerleşmesi için var gücümüzle çalışarak güçlü bir meclis oluşturmalıyız” ifadelerini kaydetti.

RAMAZAN ACAR KİMDİR?

1966 yılında Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ilçede yaptı. 1984-1988 tarihleri arası İstanbul Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimi yaptı. 1988-1989 yılarında avukatlık stajını Malatya Barosunda yaparak Avukatlık Ruhsatnamesini aldı. 1990-1991 tarihleri arası askerlik görevini yedek disiplin subayı olarak Zonguldak ilinde yaptı. 1992 yılından itibaren Malatya Barosuna bağlı serbest avukatlık görevine devam etmektedir.

1992 yılından itibaren olmak üzere sırasıyla,Refah Partisi ilçe ve il yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı, Fazilet Partisi il başkan yardımcısı ve teşkilatlanma başkanı, Saadet Partisi 2001-2010 tarihleri arası merkez ilçe başkanlığı ve 2002 genel seçimlerinde 3. sıra 2007 genel seçimlerinde 2. sıra milletvekili adaylığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında kurulan halkın sesi partisinde il başkan yardımcısı, teşkilatlanma başkanlığı görevi yaptı. 2012 yılında genel başkanımız ile birlikte partimizi kapatarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 2014 yerel seçimlerinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Meclis üyeliğini kazandı ve halen bu görevi devam etmektedir. Ayrıca Ankara merkezli Doğu ve Güneydoğu kalkınma vakfı yönetim kurulu üyesi, Hukukçular Derneği üyesi, Birlik Vakfı Malatya Şube başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Acar, evli ve dört çocuk babasıdır. busabahmalatya.com