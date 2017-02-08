08 Şubat 2017 Çarşamba

Aç kalan domuz şehre indi

Aç kalan domuz şehre indi. Vatandaşlar tarafından fark edildiğini anlayınca sağa sola koşturan domuz, belediye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:59
Aç kalan domuz şehre indi
  Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. 
Yakınca Onbin Konutları Mahallesi'ne yiyecek bulmak için inen yaban domuzu aniden ortaya çıkınca heyecan dolu dakikalar yaşandı. Paniğe kapılan yaban domuzu mahalle içinde bir sağa bir sola koşuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğü domuza müdahale etti. 
Kısa sürede etkisiz hale getirilen yaban domuzu belediye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılmak üzere belediye aracına konuldu.
İHA
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